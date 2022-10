Uma iniciativa

Que jogo é este?

O jogo “O Meu Orçamento do Estado 2023” foi lançado com dois objetivos. O primeiro, claro, é que os leitores do Observador se possam divertir com um tema normalmente árido. O segundo objetivo é ajudar a promover a literacia financeira e incentivar conversas e debates sobre o impacto das várias políticas públicas. Este jogo pretende ajudar a mostrar que todas as ações políticas implicam escolhas: quando investimos mais numa determinada área, devemos pensar de onde vem o dinheiro; quando cortamos noutra área, devemos saber que isso tem consequências. Este jogo baseia-se no Orçamento do Estado português, mas foi inspirado pelo “Jeu du Budget de L´État” do jornal francês Le Figaro, que o convidamos também a jogar aqui.

O jogo é feito com base em números reais?

Sim, mas atenção, os especialistas do Ministério das Finanças não devem entusiasmar-se em demasia: isto é só um jogo, não é uma ferramenta para fazer orçamentos. E, sendo um jogo, implica uma simplificação da realidade. Por isso, há despesas atribuídas a um determinado ministério por serem da sua área de atuação mas que, nas contas do Estado, dizem respeito ao Fisco, tutelado pelas Finanças. Por exemplo: neste jogo, o valor referente ao IVA da restauração é colocado no Ministério da Economia e não no Ministério das Finanças. Outro exmplo: as verbas transferidas para as autarquias para a descentralização são imputadas ao orçamento do Ministério da Coesão Territorial.

Outro dado relevante: as contratações de novos funcionários são calculadas pela remuneração base de entrada nos quadros da Função Pública. Mas, como é evidente, a contratação de mil soldados, por exemplo, implica que seja feita despesa para os equipar — esses extras não entram nas contas do jogo. Só foi considerado um subsídio — o de risco — nas forças de segurança.

Mais uma informação: no caso dos impostos, as descidas sugeridas são consideradas despesas fiscais — e, como tal, entram na despesa e não na receita cessante. Foram consideradas, por isso, medidas do lado da despesa e não das receitas, exceto nos casos fiscais mencionados.

Finalmente, para quem estiver curioso: os dados referentes ao orçamento global de cada ministério são valores consolidados, exceto nos Ministérios da Presidência e dos Assuntos Parlamentares, para os quais não existem esses números desagregados e o Governo não os facultou quando pedidos pelo Observador. Assim, o valor global do Orçamento é o consolidado da administração central. E os acréscimos ou reduções das despesas têm já em consideração os valores inscritos no Orçamento do Estado para 2023.

Como foram escolhidas as medidas sugeridas para cada ministério?

Procurou-se um equilíbrio entre medidas com um impacto orçamental elevado e outras que, mesmo tendo um impacto orçamental reduzido, provocam grande debate público. Ao longo do jogo, há medidas que, tendencialmente, agradam mais à esquerda e outras que, tendencialmente, agradam mais à direita. Cabe a si escolher as que prefere.

Por outro lado, a informação orçamental nem sempre é de fácil acesso ou pormenorizada o suficiente para se incluir neste jogo outras medidas. Na proposta de Orçamento do Estado para 2023 há, aliás, poucas medidas quantificadas a nível ministerial. Recorreu-se, por isso, a informação pública — notícias, orçamentos de outros anos, mapas orçamentais, conta geral do Estado, execução orçamental — para poder quantificá-las. Em algumas das sugestões de aumento/corte de despesa foi necessário recorrer a estimativas — e, como tal, os valores podem não ser exatamente os mesmos que o Governo possa ter se tiver estudado determinadas medidas.

Que pop ups são estes que aparecem de vez em quando?

Algumas medidas fazem disparar alarmes — ou porque implicam uma grande despesa, ou porque podem provocar contestação. Como sabe, os ministros das Finanças estão constantemente a receber alertas e estes são alguns deles. Mas pode sempre escolher as medidas que fazem surgir os pop ups. Há, depois, dois avisos mais genéricos que surgem se, globalmente, estiver a fazer demasiadas escolhas apenas de aumento ou apenas de corte da despesa. Já sabe: convém ter algum equilíbrio orçamental, seja para um lado, seja para o outro.

Como é que se ganha o jogo?

Na verdade, neste jogo não se ganha nem se perde. O objetivo é, simplesmente, confrontar as escolhas de Fernando Medina com as suas. Quando decide carregar na tecla “Entregar Orçamento” surge a informação sobre se gastou mais dinheiro ou cortou mais despesa do que o atual ministro das Finanças — e onde.

A participação no jogo é anónima?

Sim, a participação é anónima. Ninguém terá acesso às suas escolhas. Mesmo que seja um utilizador voluntariamente registado no site do Observador ou nosso assinante, os dados das escolhas no jogo não ficam associados ao seu utilizador.

Mas, se quiser, posso partilhar os meus resultados?

Claro que sim. Pode fazer uma de duas coisas: se “transferir” a imagem para o seu computador, pode depois colocá-la nas suas redes sociais; se escolher logo “partilhar”, irá mostrar aos seus seguidores apenas o link para o jogo

O que mais preciso de saber?

Só precisa de saber que pode jogar aqui. Divirta-se!