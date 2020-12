Depois da sua morte, o site “Vulture” dava um conselho a quem se quisesse aventurar pela primeira vez nos livros protagonizados por George Smiley (todos traduzidos para português), atualizando um publicação antiga: “Não precisam de ser lidos por ordem cronológica e, francamente, nem deveriam”, lê-se naquela secção da revista New York. “É muito mais recompensador saltar, passar as ‘experiências’ (o segundo livro é mais um policial do que um livro de espionagem) e as sequelas, até ficar totalmente viciado.”

O artigo aconselha começar por O Espião Que Veio do Frio, de 1963, um dos seus bestsellers – para o jornalista e escritor Graham Greene é “o melhor livro de espionagem que alguma vez leu” –, continuar com A Toupeira, de 1974, e voltar a Chamada Para a Morte, o seu primeiro livro, escrito em 1961, onde apresenta pela primeira vez George Smiley e o “Circo”, a sua versão fictícia dos serviços secretos britânicos, baseada no MI6, o Departamento de Inteligência do Serviço Secreto Britânico, onde trabalhou.

Se apenas recorresse à infância, passada em Dorset, no sudoeste da Inglaterra (terra que gente tão ilustre como William Barnes ou PJ Harvey), Le Carré já teria inspiração para várias obras. Aliás, muitos episódios são contados na sua própria biografia, O Túnel de Pombos, lançada em 2016, e enchem a primeira metade de John Le Carré: The Biography, publicada no ano anterior por Adam Sisman, depois de mais de 50 horas de entrevista e acesso aos arquivos cuidadosamente guardados pelo escritor.

No livro, Ronnie Cornwell, o seu pai, é descrito pelo irmão mais velho de Le Carré, Tony (que morreu em 2017), como um homem “que punha uma mão no teu ombro e outra no teu bolso”. Ronnie Cornwell foi preso várias vezes por fraude. Trabalhava na especulação imobiliária, mas esteve envolvido em vigarices de todo o género, atividade que o levou a acumular dívidas: “O mercado negro do tempo da guerra, produtos medicinais, comércio de moeda, armas em circulação na Indonésia, um esquema de apostas de futebol em Singapura”, enumera um artigo sobre o livro.