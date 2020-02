É como se tivesse descoberto coisas novas no “Romeu e Julieta”.

Sim. Aquilo que me interessa trabalhar em cena, com este dispositivo que encontrei… mas prefiro não ilustrar, prefiro falar do dispositivo.

Venham ver depois, não é?

É isso, até porque ele é imediato, se o revelamos já perde alguma piada. Mas este dispositivo que assenta na ideia de suspensão dos corpos reescreve permanentemente o lugar e o próprio texto, o espectador é obrigado constantemente a reconfigurar que lugar é aquele da palavra, acaba por ser um espectáculo muito centrado na palavra, que é algo que também não tinha equacionado.

O John costuma ser mais do corpo.

As duas coisas, uma combinação das duas. Aqui não deixa de ser um equilíbrio, mas a nossa atenção na palavra é redobrada, porque esta é uma peça física do início ao fim, aliás, diria que é provavelmente a peça mais física que já fiz, apesar de os corpos estarem naquele estado de aparente imobilidade. Aparente. É muito interessante perceber como é que o espectador é levado a reconfigurar a imagem daqueles corpos, a reescrever permanentemente o visível, porque o que ele vê agora não é o mesmo que ele vê daqui a dez minutos, e o que ele vê no início não é o mesmo que acontece no fim. Ou é.

Então? Em que é que ficamos?

É que na verdade há aqui um percurso cíclico de corpos que parece que estão num estado de morte e há uma espécie de nostalgia do futuro. Estes corpos acabam por morrer do lugar onde eles já estavam, há essa saudade, parece que eles vivem só para transgredir, para sentir a transgressão do seu lugar final que já sabem que é a morte. O que é muito bonito é esta dimensão tão… estas palavras tão grandes, a vida e a morte no mesmo texto, as duas coisas acontecem de igual para igual, elas estão no mesmo nível e há uma confusão permanente do que é que é vida e do que é que é morte. Esse lado de suspensão, precisamente, das palavras e do próprio corpo que é muito interessante. Há sempre aqui um estado de impermanência, de insubstancialidade.

Qual é o papel do amor na sua adaptação?

Quis manter a sequência original das cenas. A adaptação condensa as personagens mais velhas porque isso permite exacerbar esta questão da velocidade, ou seja, tirando as pedras do caminho, digamos assim, o caminho é feito de uma forma muito mais vertiginosa em relação à morte. Se tiramos as portagens fazemos Lisboa-Porto a abrir, se tiramos os radares vamos a abrir. Tiramos as portagens, apesar de a polícia vir atrás de nós, vamos sempre a abrir e é essa inevitabilidade para a morte que se trabalha aqui de uma forma mais imediata.

Estreia no Dia de São Valentim. O que achou disso?

Achei que é um programa interessante… para se acabarem relações também. Se calhar não é o espectáculo mais romântico…