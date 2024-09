Johnny Depp em San Sebastián: os dias de Modigliani, o boicote dos jornalistas e uma vida "transformada em telenovela"

No Hotel Maria Cristina, em San Sebastián, um grupo de jornalistas vai-se amontoando no primeiro andar. Tentam fazer silêncio, mas o motivo é maior do que a regra: Johnny Depp, ator norte-americano que tem sido notícia muito menos pelos filmes que tem protagonizado, muito mais pelo caso judicial que o opôs à ex-mulher, a atriz Amber Heard, está a dar entrevistas num dos quartos. Ambiente muito controlado, não há lugar a fotografias, perguntas só sobre a razão da sua presença (ou seja, o filme), atrasos só são permitidos aos chamados “talentos”.

O também realizador tem 61 anos, repleto de tatuagens bem conhecidas, camisa de linho e um chapéu pontiagudo. Foi um dos meninos dourados de Hollywood feito homem-lucro nos anos 90, rosto de filmes como Eduardo Mãos de Tesoura, a saga de Piratas das Caraíbas , Sweeney Todd, Fear and Loathing in Las Vegas ou mesmo Donnie Brasco. Mas o tempo pode complicar as contas e uma carreira de glória pode dar voltas. Esteve com o seu look mais conhecido durante a conferência que começou com atraso, a meio da tarde desta terça-feira, porque numa das rodas de imprensa internacionais a estrela foi ausência sentida.

Na verdade, o encontro a propósito do filme que realizou, Modi: Three Days on The Wing of Madness (apresentado fora da competição no festival de San Sebastián) não aconteceu, porque um grupo de 12 jornalistas (do qual o Observador fez parte) decidiu não avançar com a conversa. A decisão explica-se com o desenrolar dos acontecimentos: inicialmente, estava acordado que, para um grupo de seis jornalistas, haveria 15 minutos com Johny Depp mais dois dos protagonistas, Riccardo Scamarcio e Antonia Desplant. Só que, sem aviso, de seis o grupo cresceu para doze, com o mesmo tempo para perguntas, o que tornou o trabalho programado impossível. A redução contínua da duração de entrevistas com vários atores e outros tantos jornalistas em simultâneo já tinha sido alvo de protesto e de uma petição no último festival de Veneza — um manifesto que voltou a acontecer.