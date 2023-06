Vemos desporto pela beleza do bailado e pela imprevisibilidade, mas há certos rituais que permitem que até quem não se interessa por qualquer modalidade descodifique o que acontece. Quando um jogador de futebol marca um golo sabemos que vai abrir os braços na direção do céu, que vai deslizar pela relva ou que vai saltar e dar um murro no ar. Os tenistas costumam ajoelhar-se ou deixar-se cair no chão quando ganham um Grande Slam. Os basquetebolistas desatam aos pinotes e abraçam-se, antes de serem rodeados pelas câmaras de televisão, quando vencem a NBA.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.