Chegou em inícios de outubro, instalou-se num hotel da Cidadela de Cascais e ali ficou por dois meses a escrever um livro. O retiro criativo foi interrompido de vez em quando por entrevistas e apresentações públicas, mas na maior parte do tempo Jonathan Coe esteve sozinho frente a um computador a viver a realidade do próximo romance.

Quando o Observador foi ao encontro dele, em fins de novembro, já o escritor afiançava que esse próximo livro estaria por certo escrito a metade quando a estância terminasse. E confessou: as semanas em Portugal fizeram-no sentir-se outra vez criança – só ele, a escrita e o pensamento, como quando andava na escola e vivia nos arredores de Birmingham. Terá sido por isso que nos surgiu como um homem tímido e reservado, a pensar cada palavra que dizia, talvez receando expor-se.

Autor de alcance popular, nasceu em Inglaterra a 19 de Agosto de 1961, estudou em Cambridge e Warwick, doutorou-se com uma tese sobre o escritor britânico Henry Fielding e começou a publicar em 1987 (o primeiro livro em Portugal foi Que Grande Banquete!, em 1995). Tem duas filhas, uma de 22 e outra de 19 anos.

Entre conto, romance e não-ficção, assinou até agora 12 livros, o mais recente dos quais é O Coração de Inglaterra, lançado em Portugal em outubro e que lhe valeu entretanto o Prémio do Livro Europeu 2019. É uma narrativa ficcional com a saída do Reino Unido da União Europeia como pano de fundo – terceiro volume de uma trilogia iniciada em 2001 com O Rotters Club, a que se seguiu O Círculo Fechado, em 2004.

Jonatahn Coe foi o terceiro escritor convidado a participar nas residências literárias de Cascais, promovidas pela Fundação Dom Luís I e coordenadas pela escritora e jornalista Filipa Melo. Por ali já passaram Olivier Rolin e Michael Cunningham. Javier Cercas e Germano Almeida virão em 2020.

Como reagiu ao convite para vir escrever um livro a Portugal?

Conheci a Filipa Melo há quase dois anos num festival literário em Matosinhos. A princípio, pensei que ela estivesse a brincar. Disse-me que poderia vir escrever para um hotel de Cascais durante dois meses. Disse-lhe logo que sim, a ideia parecia perfeita, mas confesso que na altura não equacionei bem do que se tratava. Só mais tarde, quando a Filipa me enviou alguns e-mails, é que percebi que o convite era a sério. Houve aqui uma conjugação feliz de circunstâncias, porque por razões familiares a melhor altura para vir seria Outubro deste ano, precisamente quando queria começar um novo livro. Quando me for embora, já terei escrito metade do romance [o escritor regressou a Inglaterra em inícios de dezembro].

Que livro é?

É pequeno. Anda na minha cabeça há mais ou menos uma década, mas só se tornou mais concreto nos últimos dois ou três anos, o que coincidiu com o convite para vir até Cascais. Para já, posso dizer aquilo que o livro não é. Regra geral, o livro seguinte é uma reação ao livro anterior, uma história completamente diferente. O Coração de Inglaterra é um romance extenso, de teor político, situado no passado. Agora estou a fazer um livro breve e sem referências políticas, localizado no passado, em 1977. Não há alusões ao Brexit, porque a palavra não existia naquele tempo. Uma época feliz, portanto.

Qual é a primeira coisa que estabelece quando começa a escrever?

Com os anos, o meu método passou a ser resultado de um pensamento ora muito metódico, ora muito caótico. Geralmente, começo por decidir o tamanho do livro. Não há muitos autores a fazerem o mesmo, até se surpreendem quando falo nisto.

Decide se será um romance de 100 páginas ou de 300, é isso?

Mais ou menos. Como escrevo no computador, penso mais no número de palavras. Mas talvez o ponto de partida seja a ideia principal. No caso de O Coração de Inglaterra a ideia principal era um romance sobre Benjamin Trotter e os amigos [personagens de dois romances anteriores], tendo a saída do Reino Unido da União Europeia como pano de fundo. A partir daí, sim, defini a dimensão, quanto é que tinha a dizer sobre o assunto. Decidi que seriam 140 mil palavras e acabei por ter 138 mil. Andei perto. O próximo livro é mais pequeno, como disse, e com menos personagens. Está mais próximo do conto do que do romance. Vai ter cerca de 70 mil palavras.

Trabalha com elevada precisão.

Nem percebo como é que alguém consegue escrever um livro sem fazer estes cálculos. O mais importante para mim, aquilo que torna o livro legível do ponto de vista do leitor, é encontrar ritmo e de proporção. Não sou capaz de começar a escrever uma cena ou um capítulo sem saber que espaço vou ocupar. Tenho de contar isto e aquilo em cinco mil palavras ou em 300 mil? É muito diferente, tem efeitos sobre o tempo que me vou demorar nas descrições, na digressão. Este livro de Cascais é muito cinematográfico. Desde logo, porque o cinema é o tema central, mas o modo narrativo também é cinematográfico. Estou a escrever da forma mais económica possível, como se de um filme de duas horas se tratasse, e tenho de juntar tudo para caber nessa duração.

Os jornalistas também escrevem de acordo com o número de caracteres ou palavras que cabem na página do jornal. Já fez jornalismo?

Já tenho feito alguns artigos. Nos últimos 20 ou 30 anos, tenho feito algum jornalismo cultural. Concordo: o método que descrevi é idêntico ao da escrita jornalística, com a diferença de que o limite de palavras é estabelecido por mim, não pelo editor do jornal.