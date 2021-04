“Faço lá eu ideia de quem é o homem!” Jorge Coelho, distendido, sentado numa mesa depois de um almoço-comício da campanha de José Sócrates, 2005, nunca passava despercebido entre os militantes socialistas, do mais destacado à base. Tinha acabado de falar alegremente com um camarada que o abordou. Perguntou-lhe por isto e aquilo, quem os ouviu a conversar dali não tirava menos do que uma relação próxima, mas no final, já o homem saíra consolado com os vários “lembro pois!” que levara do lendário “homem da máquina” socialista, e Coelho confidenciava a quem o ouvia que não fazia ideia de quem era. Não há duas maneiras de fazer política-todo-o-terreno, aquela de que era motor no PS. Conservou-se mesmo depois de não ter deixado “a culpa morrer solteira”.

Aos 66 anos e já afastado da política desde um episódio trágico que o marcou para sempre — a queda da ponte em Entre-os-Rios –, Jorge Coelho pairava sobre a história passada e presente socialista. Um conselheiro de todos os líderes, braço-armado, voz influente, bombeiro, pau para toda a obra, sem precisar de estar no ativo. Não estava há 20 anos, mas continua a ser referido no presente, no dia da sua morte, esta quarta-feira, e como “uma força da natureza” — é assim que o descreve, entre outros, o líder socialista António Costa. O político histórico do PS morreu na Figueira da Foz, na sequência de uma paragem cardiorrespiratória, anos depois de ter sobrevivido a um cancro.

Tinha 17 anos e cabelo comprido quando, em 1971, rumou a Lisboa com a sua namorada — mais tarde mulher — Cecília, para estudar no Instituto Industrial de Lisboa. O país vivia, sem saber ao certo, num frenesim pré-revolução, e Jorge Coelho, jovem estudante, não viveu alheio à agitação política que se preparava. Quando chegou o 25 de abril, já ele militava nos Comités Comunistas Revolucionários Marxistas Leninistas (CCR-ML), uma estrutura da extrema-esquerda que nasceu de uma dissidência do PCP. Segundo conta o jornalista Fernando Esteves na biografia sobre o político socialista — “Jorge Coelho, o todo-poderoso” — o jovem viseense, crescido numa pequena aldeia de Contenças, Mangualde, teve como primeiro emprego copiar projetos de engenharia, no gabinete do engenheiro Corte-Real, para poder ter um ordenado que lhe compusesse a mesada que a mãe lhe mandava para poder manter-se em Lisboa.