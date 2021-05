A corda rompeu entre Governo e Bloco de Esquerda no último Orçamento do Estado, mas o desentendimento pode ter solução desde que o Governo seja mais “humilde” desta vez. Na Vichyssoise, programa da rádio Observador, o dirigente e deputado bloquista Jorge Costa — que até junho vai estar a substituir Pedro Filipe Soares como líder parlamentar — explica que não gosta de pensar na relação com o Governo como um “divórcio” que pode justificar uma “reconciliação” e dedica termos menos românticos a um Executivo que considera “arrogante”. Mas as críticas não são dirigidas apenas a António Costa: nas entrelinhas ficam ataques ao PCP, uma vez que, se a “esquerda toda” for mais “exigente” desta vez, sugere o bloquista, o Governo será mesmo obrigado a negociar.

Do outro lado do espectro político não acredita que venham ameaças sérias — nem que o eleitorado do centro queira correr o risco de ver André Ventura sentado no Conselho de Ministros –, mas antes uma “agressividade verbal” e uma agenda política de extrema-direita que pode contagiar o PSD e que deixa “corados” os seus deputados. Incomodado, assume, ficou também o Bloco com o caso da acusação de violência doméstica a um deputado, Luís Monteiro, e que veio “prejudicar a imagem do próprio” partido — mas aconselha atenção aos perigos das “ficções” do Twitter.

Para descrever o clima entre Governo e Bloco, António Costa falou dos casais que se separam e voltam a juntar-se. O Bloco vai usar a convenção para anunciar um divórcio litigioso ou para dizer que há hipóteses de reconciliação?

Não é caso de divórcio nem de reconciliação, o debate de um Orçamento do Estado é sobre grandes opções políticas e sobre compromissos e isso foi o que o BE disse ao PS durante a negociação orçamental passada, no Orçamento para 2021, definindo objetivos muito claros, que são para nós condições para uma resposta capaz às dificuldades que o país atravessa no contexto da crise económica. E é necessário também que o Governo cumpra os compromissos anteriores. Há dois problemas aqui: um de credibilidade da negociação, na medida em que o Governo falhou a cumprir medidas acordadas com os partidos de esquerda e com o BE em particular, e no OE para 2021 recusou-se a incluir aspetos essenciais para nós e para o país.

Por haver o tal problema de credibilidade e confiança das negociações anteriores, é crível que na próxima negociação do Orçamento exista essa hipótese de reconciliação?

O Orçamento do Estado vai ser negociado, da parte do Bloco, com os mesmos critérios com que negociámos o anterior, porque os problemas que então denunciámos não se encontram resolvidos. O que a vida demonstrou é que eles eram essenciais. A evolução da vida económica e das dificuldades sociais demonstrou que as propostas que o PS recusou na negociação do Orçamento anterior eram importantes e necessárias. Em algumas delas o PS até chegou a ter de mudar de posição ao longo da execução orçamental.

Em quais?

Na questão dos apoios sociais, em que o Governo anunciou com altas parangonas que estava a criar uma nova prestação capaz de responder e salvaguardar que a maior parte das pessoas com fortes quebras de rendimento ficariam acima do limiar da pobreza, nós avisámos que isso não ia acontecer e foi isso mesmo que aconteceu. O Governo foi obrigado a corrigir, de modo muito insuficiente, a sua proposta. A mesma coisa no Novo Banco, toda a chantagem e susto que o Governo procurou instalar sobre esta questão, ao dizer que era uma bomba atómica que estava a ser lançada sobre o sistema financeiro, está agora à vista de todos que não tinha consistência.