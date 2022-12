O deputado do PSD, Jorge Paulo Oliveira diz que voltar a chamar João Gomes Cravinho é um objetivo, “até porque a audição em comissão permite outro nível de escrutínio”. Para além do ex-ministro da Defesa e agora titular da pasta dos Negócios Estrangeiros, o PSD quer também ouvir o Secretário de Estado da Defesa Nacional, Marco Capitão Ferreira, que está igualmente envolvido no processo.

O coordenador do PSD na Comissão de Defesa considera que João Gomes Cravinho está “numa situação de grande fragilidade” e que deve ainda “esclarecimentos cabais” sobre as suspeitas de corrupção no Ministério da Defesa, que já levou à detenção de cinco dirigentes.

Jorge Paulo Oliveira entende ainda que o primeiro-ministro e a atual ministra da Defesa devem vir a público falar sobre o caso e sobre o conhecimento que tinham destas suspeitas de corrupção.

[Ouça aqui o Sofá do Parlamento com o deputado do PSD, Jorge Paulo Oliveira]

