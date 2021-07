Quatro do atletismo, dois do judo, um da canoagem, um do ciclismo, um do taekwondo e um do skate. Portugal viajou para Tóquio com uma comitiva composta por 92 atletas, a terceira maior de sempre depois de Atlanta 96 (107) e Barcelona 92 (101), e tem 10 principais candidatos a regressarem para casa com uma medalha olímpica: Pedro Pablo Pichardo, Patrícia Mamona, João Vieira, Auriol Dongmo, Jorge Fonseca, Telma Monteiro, Fernando Pimenta, João Almeida, Rui Bragança e Gustavo Ribeiro.

Todos chegaram a pódios europeus ou mundiais recentemente e todos estão já prestes a iniciar as respetivas competições. Segundo a Associated Press, Portugal terá em Tóquio 2020 a sua melhor participação de sempre em Jogos Olímpicos, com um potencial ouro de Fonseca e os bronzes de Pimenta, Vieira e Pichardo. Algo é praticamente certo: as eventuais medalhas que o contingente português vai alcançar no Japão vão sair deste grupo de 10 favoritos.

Jorge Fonseca, judo

O judoca de 28 anos é o grande candidato a trazer uma medalha de ouro olímpica para Portugal — aquela que seria a primeira, depois de Carlos Lopes, Rosa Mota, Fernanda Ribeiro e Nélson Évora, fora do atletismo. Jorge Fonseca, atleta do Sporting, saltou para os holofotes da atualidade internacional quando se sagrou campeão mundial em -100kg, nos Mundiais de Tóquio de 2019. Revalidou o título no passado mês de junho, em Budapeste, e pelo meio ainda foi bronze nos Europeus de Praga, regressando agora à capital japonesa para procurar fazer história. A primeira experiência olímpica de Jorge Fonseca foi em 2016, no Rio de Janeiro, tendo sido eliminado logo na segunda ronda. O judoca entra em competição na quinta-feira, dia 29 de julho, está automaticamente apurado para a segunda ronda e vai defrontar o vencedor do combate entre Rafael Buzacarini e Toma Nikiforov.