Jorginho, o improvável que pode acabar a ganhar a Liga dos Campeões e o Campeonato da Europa na mesma época

O médio italiano é o nome mais improvável da lista — assim como o nome com que parte com mais força na corrida à Bola de Ouro. Jorginho, o italiano que nasceu em Imbituba, no Brasil, fez 43 jogos pelo Chelsea ao longo da temporada, marcou oito golos e conquistou a Liga dos Campeões. No Euro 2020, foi titular em todas as partidas de Itália e é praticamente totalista, já que só falhou o quarto de hora final contra o País de Gales por ter sido substituído por Cristante. Na meia-final contra Espanha, na decisão por grandes penalidades, converteu o último penálti com uma classe e tranquilidade que o colocaram nas bocas do mundo. Por tudo isso, se Itália for mesmo campeã da Europa, o nome do médio de 29 anos salta para o topo das possibilidades.

Jorginho é uma escolha à prova de bala. Sem ser consensual, até porque não faz parte da chamada elite do futebol europeu, o jogador italiano é titular na equipa que conquistou a maior prova continental de clubes e poderá ser titular na equipa que conquistou a maior prova continental de seleções. O médio chegou ao Chelsea em 2018 e vindo do Nápoles (a troco de 58 milhões de euros), muito por influência de Maurizio Sarri, que realizou exatamente o mesmo percurso, e teve sempre uma utilização muito regular de lá para cá. Esteve na porta de saída dos blues no início da época, principalmente porque o clube queria alcançar um encaixe financeiro estratégico que permitisse a contratação de Declan Rice, mas acabou por ficar e tornar-se um ativo importante tanto para Frank Lampard como para Thomas Tuchel.

Nascido no Brasil, no estado de Santa Catarina, Jorginho começou a jogar futebol por influência da mãe e foi também por ela que nunca desistiu. E esteve perto, em duas ocasiões. Com apenas 15 anos, já tinha vencido duas Ligas dos Campeões à sua maneira: depois de se destacar num torneio local, foi detetado com mais um par de jovens por um empresário que lhe prometeu mundos e fundos com uma ida para Itália, terra do avô. Todavia, aquilo que parecia um sonho não demorou a tornar-se num pesadelo, em dois momentos diferentes.