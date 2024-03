Jornadas da Iluminação Pública: sobre iluminar o futuro

Foi no passado dia 27 de fevereiro que teve lugar, no Auditório de Coimbra das instalações da E-Redes, as Jornadas da Iluminação Pública. Esta foi uma iniciativa promovida pela E-Redes, que teve como missão fomentar uma cultura partilhada em prol da gestão proativa da qualidade de serviço no que à Iluminação Pública (IP) diz respeito. Qual o estado da Iluminação Pública em Portugal? Qual a sua ligação com as várias áreas operacionais? De que forma se posiciona a E-Redes nesta equação? Que trabalho tem sido feito pela empresa até aqui? E o que podemos esperar do futuro? O pontapé de partida foi dado e o dia começou com todas estas questões em mente.

“Vimos de um período de tempo em que investimos imenso na IP e fizemos um esforço muito grande, enquanto empresa, nesse sentido. Este encontro será um balanço de tudo aquilo que fizemos, mas também um balanço para olharmos para a frente e percebermos o que ainda fica para fazer”, palavras de José Ferrari Careto, Presidente do Conselho de Administração da E-Redes. E é com elas em mente que o evento se vai desenrolando. De olhos postos no passado, com a atenção virada para o presente, mas a vontade de fazer melhor para chegar ao futuro. Durante o seu discurso, pudemos ficar a conhecer alguns dos avanços feitos até então, um deles a inclusão de LED na Iluminação Pública. “A inclusão dos leds na Iluminação Pública tem ajudado na qualidade de serviço e traduz-se numa poupança significativa para os municípios portugueses. Temos ruas iluminadas com um custo muito menor”, afirma, mas não fica por aí: “Do ponto de vista de consumo, a Iluminação Pública ficou integrada numa rede inteligente e temos também assistido a uma melhoria na qualidade do serviço que entregamos, nomeadamente com as intervenções que fazemos. As intervenções na Iluminação Pública para reparar avarias têm sido feitas em menos tempo. Fizemos um investimento significativo, quer em dinheiro quer em esforço, para aqui chegar, mas sabemos que queremos continuar a investir tecnologicamente em iluminação pública. Incluir os leds na iluminação pública a 100% até 2027 e continuar com o trabalho feito até aqui. Para isso, precisamos de continuar a trabalhar como se fosse o primeiro dia”.