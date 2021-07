Outra fonte local, que pediu para não ser identificada, refere ao Observador que José António é visto na Lourinhã como um empresário “muito respeitado e solidário”, uma personalidade que “congrega muitas pessoas à sua volta”. Tem um “espírito conciliador” e é “simples”. Foi mandatário da campanha presidencial de Cavaco Silva, mas também apoiou autarcas socialistas, como o atual (João Duarte Carvalho).

Além dos negócios que criou na região e da fundação da Santa Casa, José António foi presidente da Assembleia Geral do Sporting Clube Lourinhanense e ajudou a construir o pavilhão do clube de hóquei da Lourinhã, que ganhou o seu nome: Pavilhão José António dos Santos. Os clubes locais, ao lado do desporto escolar, foram, aliás, apoiados pela própria Caixa através de patrocínios.

Mas o clube do coração é o Benfica. Segundo a revista Sábado, José António conheceu Luís Filipe Vieira nos anos 70, quando o atual presidente do clube era um jovem comerciante que lhe fornecia pneus. Os dois ficariam amigos até hoje, uma amizade de “mais de 40 anos”. “Em 1970 e tal comprava-lhe pneus. Não era tão próximo como sou hoje, mas sempre fui próximo dos meus fornecedores“, indicou o empresário à revista.

É essa relação entre os dois que está agora a ser investigada. José António e a família são os principais acionista da SAD do Benfica — em conjunto, têm mais de 16% (12,72% dos quais são detidos diretamente pelo empresário). A quota foi reforçada em 2017, depois da compra das participações da Somague e do Novo Banco no clube, por cerca de três milhões de euros. Nesse mesmo ano, José António e Luís Filipe Vieira entraram em negócios imobiliários em conjunto.

Com a OPA (oferta pública de aquisição) parcial anunciada pelo clube em novembro de 2019, entretanto travada pela CMVM, o “rei dos frangos” poderia ter lucrado cerca de 11,6 milhões de euros caso tivesse optado por vender a sua participação. O Ministério Público está a investigar a ligação entre essa operação e a forma como José António ajudou Vieira a livrar-se de um aval dado a uma dívida que não foi paga da Imosteps. À Sábado, o empresário da Lourinhã recusou, em maio, que a OPA fosse contrapartida de favores ao amigo e garantiu que “nem o Luís sabia” da aquisição das ações.

“Quando comprei as ações, elas estavam muito baixas. Fi-lo, uma parte, como benfiquista, de coração, mas também como investimento. Acho que as ações estavam demasiadamente baixas. Uma ação de 5 euros a ser comprada por 1 euro e picos… foi realmente uma das grandes razões“, afirmou, por sua vez, numa entrevista ao Jornal Económico, em abril.

O império das aves

José António e o irmão gémeo, praticamente igual na aparência e no nome (António José), nasceram a 28 de junho de 1941, na Marteleira, uma vila na Lourinhã. É nessa localidade da região Oeste que o grupo Valouro tem sede — e à qual José António vai, pelo menos, uma vez por semana, às reuniões do conselho de administração da Caixa. À Sábado, o empresário contou que aprendeu a ler ainda antes de entrar na escola, para poder acompanhar as notícias do Benfica. Foi a irmã Júlia, sete anos mais velha, quem o ensinou.

Tornou-se sócio do Benfica com a mesma idade em que começou a trabalhar: 14 anos. É sócio até hoje — mais de 60 anos depois e com um império construído à volta da produção de pintos, frangos, perus, patos, codornizes, mas também rações. O grupo Valouro, detido pelos irmãos e por outros elementos da família, tem, atualmente, cerca de 3.100 trabalhadores num negócio que vale milhões. Em 2019, faturou 409,9 milhões de euros.

Os primórdios do grupo remontam ao século XIX: mais concretamente a 1875, o ano em que aquela que viria a ser a sogra do tio (Manuel dos Santos) abriu um negócio de venda de aves, na Baixa de Lisboa. Henriqueta Marques Pereira casa-se mais tarde, pela segunda vez, com um francês cujo apelido dá origem à Casa Lourgie. É para aí que os irmãos vão trabalhar, aos 14 anos, ao lado do tio (que acabou casado com uma filha da matriarca, mas não teve descendentes). Os estudos na escola industrial acabam, assim, em segundo plano — e o curso não chega a ser concluído. No site da Valouro, a história dos anos seguintes é detalhada:

Durante quase meio século a família Santos adquiria os animais vivos a pequenos produtores particulares das quintas dos arredores da capital e transportava-os para o centro da cidade. Já na Praça da Figueira, as aves eram abatidas e depenadas antes de serem colocadas à disposição do público. A persistência e sistematização de procedimentos contribuíram para que este pequeno negócio familiar fosse florescendo e ganhasse consistência, abrindo portas a um novo setor de atividade que emergia.”

Quando Henriqueta Lourgie morre, é o tio Manuel quem fica a tomar conta do negócio. Muda-lhe o nome para “Herdeiros Manuel dos Santos” e consegue acordos com alguns dos mais importantes restaurantes e hotéis de Lisboa. Mas não levaria muito tempo até que os irmãos assumissem as rédeas. Com o falecimento de Manuel, em 1963, José e António lançam-se na industrialização do abate. A liderança dos irmãos dá novas asas ao negócio.

Em 1966, em plena guerra colonial, ganham um contrato para abastecer o exército português. A partir daí, os investimentos não param. Regressam à Marteleira, onde abrem um matadouro — o segundo privado na Península Ibérica, com capacidade, na altura, para abater 300 aves por hora. Num quintal junto à casa dos pais, instalam pavilhões para a engorda de frangos e perus. E no final dos anos 60 já tinham outro matadouro na Holanda. É também do estrangeiro que trazem uma técnica inovadora em Portugal e que hoje é proibida: o uso dos desperdícios dos animais, como penas e sangue, na produção de ração.

Apesar da expansão, é só na década de 70 que nasce oficialmente a Persuinos (hoje Avibom, uma das principais empresas do grupo), numa data que viria a ficar para a História, mas por outra razão: às 9 horas do dia 25 de abril de 1974 é assinada a escritura. “Fui eu que dei a notícia da revolução ao notário, que depois fechou o escritório e foi para casa“, contou José António à Sábado. Em 1978, surge a primeira fábrica de rações, no Sítio do Vale de Ouro, concelho da Lourinhã. É essa terra que dá nome ao grupo.