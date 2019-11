No início de 1934, a aguerrida Falange Española cresceria significativamente após a fusão com as Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalista (JONS), que haviam sido fundadas em 1931 como resultado do esforço conjunto do positivista e socializante Ramiro Ledesma Ramos, discípulo assumido de Ortega e animador do periódico La Conquista del Estado, de cariz quase malapartista, e de Onésimo Redondo Ortega, sindicalista católico e cabecilha das Juntas Castellanas de Actuación Hispánica. Qualquer dos três dirigentes se identificava com a filosofia de Ortega y Gasset e entendia bem o pensamento clássico e contemporâneo alemão. Tinham lido Spengler, Keyserling, Werner Sombart, Meissner, Krauss, o britânico Harold Laski, conhecendo igualmente Marx, Sorel, Lénine, Mussolini, Malaparte e Trotsky. Além desses autores, José Antonio estava familiarizado com as correntes políticas e jurídicas austríacas, com Otto Bauer e Hans Kelsen, bem como com as ideias de Maurras, Mihail Manoïlescu e dos pensadores tradicionais espanhóis. Da convergência aportada pela fusão surgiu a Falange Española de las JONS, de que José Antonio virá a ser o líder supremo. Com o crescimento do movimento vanguardista, na sua maioria amonárquico quando não republicano, “tradicionalista revolucionário”, como lhe chamaria o politólogo basco francês Arnaud Imatz, começaram a entrar gradualmente muitos ex-militares, operários e trabalhadores rurais, alguns dos quais ex-anarco-sindicalistas, consolidando cada vez mais uma visão política alternativa e um caminho sui generis que se definiria pelo nacional-sindicalismo espanhol.

O historiador João Medina afiança a influência de José Antonio Primo de Rivera na fundação do movimento nacional-sindicalista português, iniciado por Rolão Preto em 1932. É um evidente dislate já que o advogado espanhol apenas fundaria a Falange Española em fins de 1933 e só lhe daria o cunho nacional-sindicalista em 1934, depois da fusão da Falange com as Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalista (JONS), de Ledesma Ramos. E, como este anunciara em 10 de Outubro de 1931 no semanário La Conquista del Estado, na criação das JONS também não é correcta a asserção que dá Preto como precursor do nacional-sindicalismo, uma vez que só em Fevereiro de 1932 ele o apresentará em Revolução. O mais provável é que os movimentos tenham nascido quase em simultâneo, inspirados nas mesmas fontes, nomeadamente no sindicalismo nacional italiano.

Se bem que a matriz ideológica e política de referência dos nacionais-sindicalistas de ambos os países seja próxima, o seu posicionamento na “questão ibérica”, como não podia deixar de ser, foi conflituante. Ambos eram tendencialmente imperialistas e pouco hábeis no manejo dos conceitos subliminares subjacentes ao seu nacionalismo acerado. Quando o actor e artista plástico António Pedro dirigiu uma carta ao semanário de Ledesma Ramos, La Conquista del Estado, congratulando-se com o espírito antiliberal, antiburguês e revolucionário do periódico, propusera ingenuamente a constituição de três nações na península: Portugal (incluindo a Galiza), Castela e a Catalunha. A proposta, vista como uma provocação, merecera uma resposta imediata de Ledesma no artigo “¿Conquistamos Portugal o Portugal nos conquista?”, em que afirmava peremptoriamente que “Portugal será nuestra por auténtico y limpio derecho de conquista”.