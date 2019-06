José Antonio Reyes: as incríveis imagens de uma carreira na elite

01 Junho 2019

Os festejos da Premier League conquistada no Arsenal (a última dos gunners), a época no Real Madrid, as conquistas no Atlético e no "seu" Sevilha. Morreu este sábado, com 35 anos. Recorde a carreira.

Partilhe

Utilize as setas do teclado

Gonçalo Correia