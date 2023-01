Foi o último a aparecer na corrida à sucessão de João Cotrim Figueiredo e quer assumir-se como a verdadeira alternativa do partido ao poder vigente. Considera que Rui Rocha e Carla Castro não oferecem nada de diferente e que são farinha do mesmo saco. “Não consigo ver diferenças entre Rui Rocha e Carla Castro. Pelos vistos chatearam-se, ainda não percebi muito bem porquê.”

Em entrevista ao Observador, no programa “Sob Escuta”, José Cardoso, até aqui conselheiro nacional da IL e gestor de profissão, lamenta aquilo que diz ser a falta de transparência interna do partido e sugere que é preciso saber exatamente quem é que financia o partido e o que é feito com esse dinheiro. “Nunca aceitarei que o partido tenha opacidade sobre um único euro”, diz.

Crítico assumido da forma como João Cotrim Figueiredo e respetiva direção têm conduzido o partido, José Cardoso defende que a IL tem de ser mais do que um mero partido que protesta. “As pessoas não votam em nós porque somos os melhores a criticar o PS. Um partido liberal tem de se focar no indivíduo. É essa a razão do liberalismo. Dá muito mais trabalho. É muito mais fácil acordar de manhã, fazer uma crítica ao PS, colocar um banner na Internet e está feito o dia.”

Nesta entrevista — a primeira de uma série que contará com os três candidatos à liderança da IL e que culminará com um debate entre todos –, José Cardoso lamenta ainda que o partido se tenha colocado numa posição de ser chamado “partido dos queques”. “Chateia-me solenemente esse tema porque foi algo para que alertei o partido a seu tempo, em 2019. Falhámos.”

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.