José Cardoso, que apresentou uma candidatura à sucessão de João Cotrim Figueiredo quando tudo fazia prever uma corrida a dois, acredita que não podia ficar de fora para que o partido não se rendesse à ideia de “inevitabilidade” e por considerar que “entre a cópia e o original, é o original”. “Apresentaram-nos uma ideia de inevitabilidade onde tínhamos de escolher entre arroz e arroz”, acusa o candidato.

Com os olhos postos no futuro, o conselheiro liberal aponta para a necessidade de a IL “eleger de forma sustentável”, crescendo em cada votação e elegendo na Madeira, Açores e Parlamento Europeu. Apesar de não estabelecer números específicos para estas eleições, José Cardoso garante que as pré-coligações são uma linha vermelha e deixa o Chega ainda mais distante.

“A IL baseia a sua ideia em factos e em ciência, não em populismo. Portanto, como é que vai governar com o Chega? Nós defendemos a liberdade individual das pessoas, o Chega ostraciza certos grupos de pessoas. O Chega faz propostas em que é o Estado que controla. Há um mar, um oceano, entre a forma de fazer política dos dois partidos”, garantiu, perante uma audiência de 14 pessoas, num restaurante em Lisboa, onde deu o ponto de saída para as últimas duas semanas de campanha em que vai procurar recuperar a desvantagem relativa aos adversários.

Aos olhos do liberal, o partido tem de aproveitar a maioria absoluta do PS para ganhar “confiança” e para “construir um partido capaz de governar”. “Tem de ser um partido de confiança que é capaz de governar uma câmara municipal e tem de estar no Governo e mostrar que está à altura.”

