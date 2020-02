[este texto foi lido na apresentação do livro “Inventário: Desabafos e Divagações de um Céptico”]

Como recomendam os sábios oradores anglo-saxónicos, permitam-me que comece esta apresentação contando uma história. Conheci o autor há dois anos. Durante duas horas, numa sala reservada de um luxuoso hotel cuja existência eu desconhecia, conversámos sobre os mortos, o passado, alguns livros, alguns vivos. Eu, com a minha moderna “mánicazinha” gravadora, gravava, e José Cutileiro falava e citava, de Robert Lowell a Destouches, sempre a propósito e nunca para se pavonear. No final, agradecido por ter partilhado comigo uma manhã, estendi-lhe um cartão de visita e, só nesse momento, talvez devido ao contraste com a sóbria elegância do meu interlocutor, me apercebi do espampanante que era o meu cartão, todo colorido, nada solene, e gaguejei uma desculpa, não fosse ele pensar que as debilidades estéticas patentes na escolha do cartão fossem indício de outras debilidades mais profundas: “Desculpe lá, isto parece um cartão de fotógrafo” disse eu, engolindo em seco e pedindo clemência. Com bonomia e subtil malícia, mas também com humor e o sentido de oportunidade de quem passou uma vida a trocar galhardetes, respondeu-me: “na melhor das hipóteses.” Game, set and match.

Até àquele dia de início de maio, só conhecia o autor enquanto autor. Dele tinha lido, ainda na faculdade, Ricos e Pobres no Alentejo, título que, sei agora, lhe valeu uma acusação de demagogia, e algumas crónicas assinadas com pseudónimo estrangeiro. Na conversa, encontrei pouco do antropólogo porque a ciência, mesmo que seja social, exige um apagamento e uma reserva que as crónicas, mesmo que (ou sobretudo quando) escudadas por um pseudónimo, dispensam. Ao ler este Inventário – desabafos e divagações de um céptico, escrito e assinado por um tal José Cutileiro, o que mais me fascinou foi a fenomenal coincidência entre o autor e o homem com que, quase dois anos antes, conversei durante duas horas num hotel luxuoso cuja existência, repito, eu ignorava por completo.

O mesmo humor, o mesmo sentido de oportunidade, as mesmas citações certeiras que, como relâmpagos, iluminam e animam a conversa, o mesmo ceticismo suave, a mesma inclinação humanista para entender as falhas dos seus semelhantes não deixando, contudo, de as apontar, a mesma sabedoria tranquila de quem já viu muito mundo e, por temperamento, experiência ou simples joie de vivre, se recusa a reagir com um encolher de ombros e um gesto de enfado ao muito mundo que todos os dias se lhe revela, e tudo isto vertido para textos concisos, de um português meridiano, sem arrebiques ou piruetas pedantes que deixam o leitor de olho esbugalhado ou esmagado pela pompa da prosa servida.

Os escribas do retângulo tendem, mais do que o bom senso e o bom gosto lhe exigem, para o sublime e sentencioso ou, quando se trata de opinião, a vestir a farda e a fazer músculo, não vá alguém tomar o general que imaginam ser por soldado raso e reles. Dizia Eça que “só termos simples, usuais, banais, correspondendo às coisas, ao sentimento, à moralidade simples, não envelhecem”, lição que, como ensinamentos de catequese, muitos conhecem e poucos praticam. Se a lição a aprendeu com Eça, desconheço; que a pratica com desenvoltura e nítido prazer, confirmo.

Como tal, o que estas páginas proporcionam, acima de tudo, é um prazer idêntico ao de uma conversa distendida com um amigo mais sábio e mais experiente do que nós e que, contudo, não perdeu aquela qualidade inicial de menino travesso, capaz de se rir dos outros e de si e que, mesmo quando o assunto é sério, nunca põe a cara séria, hierática, do professor ou do profeta. Desconfio que, a par da experiência e do temperamento, haja aqui qualquer coisa bebida nas ilhas, durante os anos em que por lá viveu.

Também virá de lá o hábito de juntar a um mau ou insuficiente título, o subtítulo que o salve e explique. Assim é com este Inventário, que serve apenas como porta genérica de entrada para o mais substancial “desabafos e divagações de um cético”. O que nele me interessa são menos as divagações – que até podem sugerir digressões atmosféricas e despropositadas quando o livro, talvez por mérito de quem o organizou, é bastante homogéneo para coletânea de crónicas – e mais os desabafos porque, a meu ver, a forma que mais se adequa à nossa peculiar propensão filosófica é, precisamente, o desabafo. Sobre filosofia: o autor lembra uma piada de uma revista espanhola sobre Ortega y Gasset. Distinguia-o a publicação com um título maldoso e arrasador: “D. José Ortega y Gasset, primeiro filósofo de España y decimoquinto de Alemania”. Se o filósofo fosse português, nem quero imaginar o lugar no ranking alemão.