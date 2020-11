Mais do que parceiros de negócio, José e Kiko tornaram-se amigos. “Fui muitas vezes à casa dele beber um copo ao fim da tarde”, conta. O português acabaria também por frequentar o bar de Kiko, até devido aos torneios que organizava. Aliás, uma das camisolas de José de Sousa dedicadas a Kiko está exposta no Triple 20, relata o El País. O português julgava que era só ao bar e à compra e venda de carros de luxo que o amigo se dedicava. Aliás, chegou a ver pessoas a ir a casa dele “buscar documentos dos carros”. “Tornámo-nos bastante amigos. Ele era espetacular: tratava por igual todas as pessoas à sua volta. Sempre com boa disposição. Isso era o que eu via“, diz ao Observador, admitindo que ele teria um lado escondido.

Mais de 200 clientes por dia e 4 milhões por ano, um espaço físico e empregados. Kiko montou um supermercado de drogas nos arredores de Madrid

Havia de facto um lado que José de Sousa e muitas outras pessoas não viam ou conheciam sequer: aquele em que Francisco Hernandez era também o líder há já sete anos da maior organização criminosa de Madrid — um negócio que funcionava há anos em família. O seu irmão, Juan José, e sua cunhada eram os líderes de Los Gordos, o grupo de traficantes mais famoso e temido que alguma vez existiu na capital espanhola, escreve o El País. Filhos, netos, primos e sobrinhos — juntos construiram um verdadeiro império das drogas que acabaria desmantelado em 2012, pela polícia. Juan e a mulher saíram no início do ano da prisão, determinados a deixar o mundo do crime para trás, segundo revelou ele próprio à TVE.

Kiko viu ali uma oportunidade e, paralelamente ao bar de dardos, passou a gerir outro negócio, com empregados — apelidados no seu conjunto de Kikos — e até um espaço físico: um verdadeiro supermercado de drogas, num prédio de tijolos à vista a cerca de 15 quilómetros do seu bar. Funcionava sem parar — 24 horas por dia, sete dias por semana — e recebia mais de 200 clientes diariamente. Contas feitas ao negócio: mais de quatro milhões por ano. “Eles ganhavam 10 mil euros por dia, cerca de 360 mil por mês. No valor bruto, estimamos que faturavam cerca de 4 milhões por ano”, disse ao El Español um dos elementos do Goiz I, o grupo de operações especiais espanhol dedicado ao tráfico de droga que comandou a operação que desmantelou o grupo.