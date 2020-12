Com o colapso do preço do petróleo em 2014, a estabilidade angolana tremeu.”Um sistema cleptocrata só funciona quando há renda para distribuir”, diz um alto administrador que trabalha com Angola. Quando esta acaba, inquietam-se os interesses instalados, revoltam-se os desfavorecidos.

Surgiam sinais claros de descontentamento. Não só aumentavam os protestos na rua, que tinham começado em 2011 na sequência da Primavera Árabe, violentamente reprimidos, como, momento raro, soube-se de vozes discordantes dentro do MPLA, como a de Ambrosio Lukoki, que deixou a direção do partido.

“As pessoas identificavam José Eduardo como a causa dos seus males, estavam fartas dele”, lembra Luaty Beirão. Zédu podia ter um “bom ar, tranquilo, com aquela carinha de santo em fotografias de há 20 anos espalhada pelo país”, realça Luaty, mas “não conseguia criar empatia com o povo”.

De uma maneira mais simples, o alfaiate Francisco Bastos no Sambizanga, ou José Teixeira, motorista da Kubinga, dizem o mesmo. “Ele não gostava do povo. Não queria saber de nós”.

Terá sido sempre assim? Rafael Marques recorre a um episódio dos anos 80 para frisar que JES “nunca teve grandes preocupações em servir o seu próprio povo”. Um investigador cubano, que esteve em Angola, conta “como nessa década Fidel Castro ficava furioso porque os médicos cubanos em Luanda faziam operações sem anestesia, porque não havia”. Segundo Piero Gleijeses, citado por Rafael Marques, “o líder cubano quis enviar medicamentos básicos e José Eduardo, durante muito tempo, adiou assinar uma carta de crédito de 600 mil dólares para que Angola tivesse medicamentos básicos. Fidel acabou por os mandar, mesmo sem pagamento, porque era preciso fazer alguma coisa.”

▲ Soldado num hospital de Luanda para as vítimas da guerra civil, em 1993 Getty Images

O ex-Presidente “não era um indivíduo com grande sensibilidade humana, de perceber os problemas do povo. Pouco lhe importava. É preciso ter uma certa vocação, também. Ou algum tipo de responsabilidade. Ele, para além de ser dirigente político, nunca trabalhou”.

Não era, pois, um Presidente de afectos. Muitos não lhe perdoam a frieza com que reagiu a algumas tragédias. Em 2015, por exemplo, chuvas torrenciais mataram 71 pessoas, 35 das quais crianças, no Lobito. JES limitou-se a emitir uma nota oficial de condolências, não foi capaz de visitar a zona, apesar de a ter sobrevoado no caminho para a tomada de posse do novo Presidente da Namíbia.

No início de 2017 morreram 17 pessoas numa tragédia no estádio do Uíge, na abertura do campeonato de futebol. Mais uma vez, só houve um comunicado da Casa Civil da Presidência. “As pessoas sentiam que ele não se preocupava com elas”, diz uma executiva de uma das mais importantes petrolíferas estrangeiras em Angola.

O pouco capital de simpatia que José Eduardo tinha foi-se desgastando nos últimos anos. As pessoas até já se queixavam de Luanda ficar cercada quando o Presidente saía da Cidade Alta, quando no passado encolhiam os ombros ao aparato de segurança que bloqueava durante horas um trânsito já de si infernal. E ridicularizavam o servilismo que antes respeitavam, em situações comezinhas como esta: JES não se sentava numa cadeira qualquer, no futebol tinha uma especial, “nos eventos também levavam uma cadeira diferente para se sentar”, ri-se um jornalista angolano.

“Não estão a ver como eu estou?”

Em 2016 disse que se ia retirar da política ativa dali a dois anos, mas a notícia foi recebida com ceticismo. Anúncio semelhante se escutara no passado só para não se cumprir. Alguns analistas concluíam que se tratava de uma estratégia política: criava um sentimento de orfandade com a sua suposta saída, e ao mesmo tempo permitia que outros se perfilassem à sua sucessão para depois os aniquilar politicamente. Isso mesmo terá acontecido com Lopo de Nascimento ou com João Lourenço, que teve de fazer a sua “travessia no deserto” durante mais de uma década por ter revelado sonhos presidenciais na altura errada.

JES usou a “tática do Golungo Alto [no Cuanza Norte]: quando queremos atravessar o rio, não sabemos onde está o jacaré; então, vamos lançando pedras aqui e ali e quando ele levantar a cabeça a gente sabe que está ali e passa no outro lado”, comenta Filomeno Vieira Lopes. “O cenário está obscuro, é preciso clarificá-lo e clarifica-se com cascas de banana. Foi o que aconteceu internamente no MPLA”, adiciona o professor universitário.

Em 2001, quando JES disse que não seria candidato se houvesse eleições em 2002 ou 2003, João Lourenço, então secretário-geral do MPLA, colocou-se a jeito para o lugar. Logo a seguir o então Presidente do país e do partido deu o dito pelo não dito e, no congresso do MPLA de 2003, afastou João Lourenço do palco do poder: tirou-o de secretário-geral do partido e nomeou-o primeiro vice-presidente da Assembleia Nacional, “o vale dos caídos do MPLA”, diz Rafael Marques.

Porém, desta vez, JES saiu mesmo em 2017, depois das eleições gerais, quando o país atravessava uma grave crise económica e financeira, realça Carlos Rosado, ex-director do jornal angolano Expansão. Angola era (e é) o país africano com mais probabilidade de entrar em default, não conseguindo pagar as suas dívidas.

Porque é que decidiu abandonar a Presidência? Os mais cáusticos dizem que é porque o ciclo do dinheiro terminou. José Eduardo explicou-se numa das reuniões do Comité Central: “O homem nasce, cresce, e morre. A minha capacidade para reunir durante seis horas seguidas acabou. Não estão a ver como eu estou?”. Estava a poucos meses de fazer 75 anos, e estava doente.

Desde 2013 — ano em que chegou a estar oito semanas fora do país — que havia notícias de que estaria a ser tratado a um cancro numa clínica em Barcelona, o que foi desmentido pelo genro Sindika Dokolo. Mas, já em 2006, um telegrama diplomático divulgado pela Wikileaks entre a embaixada do Brasil em Angola e o Ministério dos Negócios Estrangeiros brasileiro com conhecimento aos Estados Unidos, referia rumores de que JES teria um cancro da próstata e confirmava que ele tinha estado numa clínica do Rio de Janeiro.

Em 2017, meses antes de deixar a Presidência, foi levado de emergência para Barcelona e chegou a circular que tinha morrido, obrigando Isabel dos Santos a fazer um desmentido.

A doença terá sido a razão que o fez descer do poder, acredita Justino Pinto de Andrade: “Acho que foi o médico dele, lá na Catalunha, que lhe deve ter dito ‘se você sair do poder, levar uma vida normal, repousar, ainda vive mais 15 anos. Se continuar com esses comprimidos todos, com essa vida muito ocupada, vive mais dois anos. Portanto escolha. E ele optou”.

Ou, então, soube, uma vez mais, ler os tempos. O seu poder já não era o mesmo. Cada vez mais contestado nas ruas, “JES era um produto expirado”. “O próprio partido percebeu isso depois das pressões após o movimento Revu”, diz Filomeno Vieira Lopes. E, para sobreviver, o partido “sacrificou JES e altos quadros do partido”, conclui Sedrick de Carvalho.