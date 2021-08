A comissária Elisa Ferreira recordou no início de julho que recebemos mais de 100 mil milhões de euros da UE desde 1987 e estamos na situação “penosa” de continuarmos na segunda metade do quadro dos 27 países, com o risco de agravarmos a nossa situação. O que remete para o nosso historial de fraude com os fundos europeus nos anos 90 e década de 2000. A Justiça está mais bem preparada para lidar com este fenómeno do que estava há 20 anos?

Tenho a certeza que sim. Entrei para a 9.º secção do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa — a secção que investiga a criminalidade económico-financeira e que na altura era a 5.ª secção — nos anos 90. E recordo-me da minha perplexidade quando começamos a receber queixas, por exemplo, sobre fraudes no Fundo Social Europeu. Eram processos que hoje em dia vemos como quase pueris mas que, na altura, tinham alguma complexidade para o Ministério Público (MP).

Eram fraudes sobre os fundos que deveriam ter servido para a formação profissional.

Exatamente. Com todo o respeito por todas as profissões, eram os cursos de formação profissional dos cabeleireiros e das manicures (e de outras áreas, claro)…

… em que a fraude consistia na falsificação das folhas de presença. As pessoas assinavam um papel, recebiam um valor da senha de presença e iam-se embora, não frequentando o curso.

Sim. Eram coisas relativamente fáceis de identificar mas que se verificaram a uma escala muito significativa e que foram ganhando com o tempo alguma sofisticação. É importante recordar que o MP não tinha computadores na altura. O material era imenso porque cada curso poderia ter dezenas ou centenas de formandos. Tínhamos que identificar quem tinha estado ou não no curso. E para fazermos as contas tínhamos de utilizar máquinas de calcular com rolo de papel para não nos esquecermos das parcelas.