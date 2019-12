As primeiras memórias são do tempo da escola, quando “o professor Limpinho” ajudou a aproximar alunos. Além das disciplinas obrigatórias para quem frequentava o Liceu Pedro Nunes, em Lisboa, em 1975, o então professor de Filosofia propôs formar um grupo de teatro extra-curricular e “pôr a malta a trabalhar em conjunto”, de forma “muito democrática, muito anárquica”. Rui Zink frequentava o grupo, José Lopes também. Os dois conheceram-se ali. “Era uma pessoa incrivelmente apaziguadora. Calmo, muito calmo. Muito justo, talvez demasiado. E era o único bom ator de todos nós”, recorda o escritor ao Observador, sobre o ator que foi esta semana encontrado morto, numa tenda em que vivia em condições precárias à beira de uma estação de transportes em Sintra.

Durante algum tempo, ainda houve debate entre alunos e o Professor Limpinho quanto ao nome a dar ao grupo de teatro que se formava então no liceu Pedro Nunes. Discutiram-se várias hipóteses, nenhuma saiu vencedora. No final, porque “havia uma colega nossa, do grupo, que se chamava Arlete”, ficaram Os Arletes. E Rui Zink cimentou ali com José Lopes, futuro ator, uma amizade que manteria ao longo da vida, embora nos últimos anos fosse vendo o amigo “nitidamente menos”. Já na altura, “com 16 ou 17 anos”, Rui Zink recorda-se de várias intervenções do ator no grupo de teatro do liceu: “Lembro-me que as intervenções dele eram quase sempre para conciliar. Era um conciliador. Sei que nos últimos anos poderia ser chato enquanto conciliador, às vezes falamos um bocado de mais… mas havia um par de colegas de liceu que me deslumbravam pela organização da cabeça e do discurso e o Zé Lopes era um deles”.

O percurso de José Lopes anterior à passagem pelo Liceu Pedro Nunes e à atividade no grupo de teatro de escola, quase a atingir a maioridade, não é muito conhecido e os amigos próximos pouco falam do assunto. Sabe-se que nasceu a 31 de março de 1958 e que frequentou a Casa Pia. A ficha do ator no Centro de Estudos de Teatro da FLUL (Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa) indica mesmo que em 1974 concluiu um “Curso Geral de Administração e Comércio da Casa Pia de Lisboa”. Sabe-se também que após abandonar o Pedro Nunes, formou-se em Antropologia Social, e entre 1977 e 1981 (altura em que tinha portanto entre 19 e 23 anos) participou em vários espetáculos — nove, mais exatamente, dois dos quais de teatro de fantoches — da companhia Os Saltitões – Teatro Experimental, a que também estiveram associados nessa época atores como João Lagarto, Fernando Pinto e Paula Pinto. Espetáculos em que José Lopes também contribuiu com música, outra das suas grandes paixões a par da grande devoção ao cinema, e que o terá levado em tempos a tocar com José Afonso.