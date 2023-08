Há quase um ano, no verão de 2022, a jornalista portuguesa Maria João Avillez e a equipa da TVI chegavam ao Vaticano para uma entrevista exclusiva com o Papa Francisco. A primeira pessoa que os recebeu — e que os acompanharia ao longo daqueles dois dias — foi um jovem padre. Chamava-se José Luís Pombal, era um transmontano de apenas 36 anos e foi ele quem guiou a equipa pelos corredores do Palácio Apostólico.

“Foi o nosso cicerone naquelas 48h em Roma”, recorda Maria João Avillez ao Observador. “Apesar de ser o único, não quis ter destaque nenhum, nem ser nomeado, porque entendia que estava apenas a prestar um serviço. Tentei fazer-lhe algumas perguntas, mas não consegui muito mais. De uma reserva absoluta — mas muito delicado, muito amável.”

