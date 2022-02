José Matos Correia: "Esperar cinco meses para eleger próximo líder parece-me manifestamente inaceitável"

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Esteve 20 anos no Parlamento, onde chegou a vice-presidente da Assembleia da República. Chegou ao PSD pela mão de Durão Barroso, de quem viria a ser chefe de gabinete. No PSD foi quase tudo, de vice-presidente até líder do Conselho Estratégico. Apoiou Rui Rio contra Pedro Santana Lopes e, desde aí, tem estado sempre na trincheira oposta, primeiro ao lado de Luís Montenegro, depois ao lado de Paulo Rangel.

Com Rui Rio de saída, Matos Correia não esconde a preferência por Luís Montenegro: “Se ele quiser, tem as condições certas”. Ainda assim, em entrevista ao Observador, no programa “Vichyssoise”, o senador social-democrata não esconde a incredulidade com a hesitação do partido e dos potenciais candidatos em fixar um calendário. “Esperar cinco meses parece-me manifestamente inaceitável.”

Apesar de recusar visões catastrofistas do futuro do partido, Matos Correia não tem dúvidas sobre a delicadeza do momento. “Nós temos que fazer o caminho das pedras. Nós tivemos 27% dos votos em duas legislativas consecutivas. Temos que recuar à década de 80 para ter resultados percentuais tão maus. Santana Lopes, que foi tão criticado, em 2005 teve menos deputados mas teve uma percentagem de votos superior aquela que obtivemos nas duas ultimas eleições.”

Sobre a maioria absoluta de António Costa, por quem tem “respeito enquanto pessoa e político”, Matos Correia não tem dúvidas: o grande desafio da democracia é impedir que o PS venha a conduzir um “assalto” ao aparelho do Estado. E aponta diretamente para Marcelo Rebelo de Sousa: “Eu não espero que seja vigilante; eu exijo isso”.

[Pode ouvir aqui a Vichyssoise]

Apoiou Paulo Rangel nas últimas eleições diretas. Acredita que o resultado do PSD teria sido diferente nas legislativas se o candidato tivesse sido Rangel?

Sempre achei que com uma estratégia como a atual direção apostou — uma guetização ao centro — só podia estar destinada ao resultado que teve. Sempre achei que uma estratégia que permitisse ao PSD regressar ao que sempre foi — transversal, interclassista, um exemplo de um catch all party. Estou convencido que com o Paulo Rangel ou com outros candidatos que representassem a mesma linha, o PSD teria tido um resultado melhor.

Mas é só culpa de Rui Rio? O PSD não enfrenta uma crise de identidade desde o período de intervenção da troika?

A responsabilidade não é, seguramente, apenas do presidente do partido. Ele é acompanhado por uma direção política e por estruturas de apoio que o ajudam na definição da estratégia. Mas não creio que o PSD tenha tido uma crise de identidade. É um partido que foi sempre capaz de alargar horizontes à esquerda e à direita e que é capaz de congregar apoios do centro esquerda à direita democrática. A descaracterização ideológica do partido aconteceu agora — querer fazer acordos com o PS é que representa uma crise identitária.

Rui Rio não esteve sozinho nem dirigiu o partido sozinho e a estratégia foi três vezes caucionada. Como é que se explica que um partido conhecido por ser uma máquina de triturar líderes tenha por três vezes escolhido o rumo que Rui Rio propunha? Como é que se explica a resiliência de um líder com tão maus resultados?

Rui Rio foi presidente do PSD e esse mérito ninguém lho tira, mas temos que ver o contexto. Inicialmente, Rui Rio apresenta-se como candidato para substituir Pedro Passos Coelho, tinha deixado de ser presidente da Câmara do Porto há pouco tempo, tinha uma aura significativa e eu próprio votei nele na altura. Devo confessar que fiquei surpreendido com o que se passou em 2019 — sempre achei que haveria condições para que o Luís Montenegro pudesse ter sido eleito presidente. Porque é que isso não aconteceu? Talvez por estarmos à época ainda muito próximos da troika e o Luís Montenegro ter sido líder parlamentar, mas também com erros como o de tentar derrubar Rui Rio no Conselho Nacional, que foi uma estratégia de que o partido não gostou.

“Se ele quiser, Montenegro tem as condições certas”

Já depois das legislativas referiu que Paulo Rangel, Montenegro ou até Jorge Moreira da Silva seriam nomes válidos para liderar o PSD. Acha que Rangel devia avançar novamente?

Temos que estar atentos ao que as pessoas dizem e o Paulo Rangel, que fez uma grande campanha interna, julgo que logo na própria noite das eleições, afastou essa possibilidade. Dou por adquirido que pessoas com a estrutura ética, moral e política do Paulo Rangel não dizem essas coisas se não as sentirem. Mas não gosto de contribuir para esta cacofonia de candidatos. Não sou eu que tenho que dizer avança Luís, ou Jorge ou Paulo, ou quem quer que seja. Também posso avançar eu, tenho as quotas em dia.

E já agora, tem disponibilidade?

Não tenho, obrigado. Só quero dizer que qualquer militante com quotas em dia pode ser candidato, o que não significa que queira. Acho que não me ficaria bem dizer é este, aquele ou o outro que deve avançar. Cada um deve fazer a sua própria avaliação e concluir se tem ou não condições, nas circunstâncias difíceis do partido, para avançar.

Estava a referir que Paulo Rangel se colocou à margem, mas Luís Montenegro posicionou-se de outra maneira?

Eu sou muito amigo do Luís como sou do Paulo. O Luís Montenegro tem estado silencioso. Significa que está a ponderar, seguramente, e que tomará uma decisão. Só posso dizer o que disse em 2019 quando fui apoiante dele: não tenho a mais pequena duvida de que ele pode trazer esse sentimento de proximidade a camadas sociais mais jovens e dinâmicas que agora votaram noutros partidos por insatisfação com o PSD, mas que têm condições para voltar a votar no PSD. Se ele quiser, tem as condições certas.