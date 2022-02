José Milhazes: "O homem que vem a seguir a Putin pode ser pior do que ele"

Mas nem só de História se faz esta conversa. José Milhazes tem opiniões fortes sobre a atual situação na fronteira da Ucrânia e dispara em várias direções: a Rússia nunca poderia entrar na NATO, porque seria como “meter um elefante dentro de uma garrafa”, mas o Ocidente tem culpas no cartório. Milhazes crê que o “desprezo” a que a Rússia foi sujeita no pós-Guerra Fria levou a uma política cada vez mais assertiva do Kremlin: “Não prestam [atenção] a bem, prestam a mal.” Considera que as ações — ou inações — da União Europeia na invasão da Geórgia, em 2008, e da Crimeia, em 2014, levaram a um agravar da situação e que os europeus se colocaram na boca do lobo ao dependerem tanto do gás russo: “Tem de haver pesos e contrapesos, e não ficarmos sujeitos a que a determinada altura Putin bata com a mão na mesa e a UE comece toda a tossir.”

Mas o autor também é implacável com Vladimir Putin e a sua entourage — ou “cambada”, como a define. Da “linguagem de bordel” do Presidente russo à sua falta de vontade em levar a cabo uma verdadeira federalização da Rússia, passando pela propaganda nos órgãos de comunicação estatais que, diz, nos deixa “aterrorizados”. No meio, está o povo russo: “Temos os tais 3%, como tínhamos no tempo dos czares, que viviam à grande e à francesa, e o resto é paisagem. São as pessoas pobres, os remediados”, define. Pessoas que, considera, não estão fadadas ao autoritarismo. A democracia, diz, é como o caviar preto: é preciso prová-lo para saber se se gosta dele.

Pelo meio, ficam os receios sobre o futuro de um país que conhece bem. A sucessão de Putin, diz, levará a um momento “critiquíssimo”, que pode resultar numa “desintegração pior do que a soviética”. Mas, no presente, aquilo que José Milhazes teme mais é a situação dos “vizinhos” do gigante russo — até porque a sua mulher é originária de um deles, a Estónia. “O milagre é como é que um povo muito pequeno consegue, através de séculos, aguentar a sua cultura e sobreviver e ainda pretender ser um país independente”, reflete. “É por isso que a Rússia não tem direitos especiais em relação aos vizinhos. Que direitos? São Estados soberanos, são membros da ONU.” Um raciocínio que, acredita, não pode falhar em relação à Ucrânia.

“Temos de ter consciência de que existem fronteiras europeias. E as fronteiras europeias podem estar ameaçadas por uma guerra”

Porque decidiu escrever este livro? Sente que as pessoas no Ocidente não compreendem a Rússia?

Não quero falar sobre o Ocidente, dedico-me a falar sobre Portugal. Aqui há uma grande falta de discussão sobre os grandes temas internacionais. Vivemos como que afastados do mundo e só acordamos quando nos acontece alguma desgraça, porque estamos sempre convencidos de que a nós nunca toca nada. Por exemplo, no caso dos ataques informáticos: toda a gente sabia que eles vinham, mas ninguém acreditava que fosse a nossa vez e fomos apanhados, como se costuma dizer, com as calças na mão. Não escrevi este livro para esta crise ou nesta crise. Comecei a escrevê-lo muito antes, com um objetivo. Em língua portuguesa e escrito por portugueses ou brasileiros, não existe este tipo de obra, mesmo as traduções para português não são muitas. Há muita literatura anglo-saxónica e francesa, mas vendo já há muito tempo que há aqui um nicho que está completamente vazio, decidi arriscar. É um risco grande, porque escrever uma História da Rússia, já por si…

É uma empreitada.

Exato. E uma breve História da Rússia ainda mais difícil é, porque, sendo um país enormíssimo, é normal que o leitor diga “Você não falou disto ou daquilo”. É perfeitamente natural. Se calhar até dá para escrever mais dois ou três volumes, se os editores acharem por bem [risos]. Mas este foi o principal objetivo: escrever para pessoas que querem conhecer melhor a Rússia. É como o desafio que apresento no início do livro, aquela citação de um poeta do século XIX, “A Rússia não se pode compreender”. Mas eu acho que se pode compreender, é preciso é a gente esforçar-se. E queria dar pistas, no fim do livro há uma bibliografia em língua portuguesa de obras onde as pessoas podem aprofundar o tema. Além disso, há uma ligação. Já tinha publicado, juntamente com o João Domingues, a Antologia do Pensamento Geopolítico e Filosófico da Rússia (ed. Dom Quixote), também desde o início da Rus de Kiev até Putin. O objetivo era o mesmo: ver que tipo de pensamento têm os russos. Depois de acabar aquela obra, vi que era preciso algo mais simples, que permitisse explicar ao leitor daquela obra quais são as bases e as raízes desse pensamento.