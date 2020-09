A Fundação José Neves, que hoje [terça-feira] lançamos, foi uma ideia que surgiu na altura do IPO [admissão de uma empresa em bolsa] da Farfetch. Sabia que iria ter alguma liquidez e que ia ter condições para criar o projeto que sempre quis criar. Falei com o Carlos Oliveira e com o António Murta, que são os meus parceiros cofundadores, e começamos a trabalhar nisto. A Fundação já tem equipa e já está a trabalhar há um ano mas, sendo nós empreendedores, para lançar é preciso lançar com coisas concretas, que ajudem as pessoas de uma forma muito prática e pragmática.

É por isso que hoje lançamos os ISA, que são bolsas reembolsáveis para pós-graduações, e também o portal Brighter Future, a maior base de dados a nível de educação, competências e empregabilidade em Portugal e que vai permitir a todos os portugueses — sejam eles pais, os filhos, instituições, universidades, Governo, media, etc. — terem insights sobre educação, empregabilidade e sobre competências. Baseados em factos e não em opiniões.

E desde o momento em que pensou na ideia desta Fundação até ao momento em que o projeto foi consolidado, que prioridades é que definiu?

Para mim o mais importante é criar impacto. Filantropia significa partilha, mas significa também um impacto que pode ser medido e que pode ser reportado com transparência para que as decisões sejam certas e para que possamos ajudar as pessoas de uma forma prática, pragmática e efetiva. No caso da Fundação José Neves a nossa missão é ajudar a tornar Portugal numa sociedade do conhecimento. O maior capital de Portugal é o capital humano. Os portugueses têm imenso talento, têm muitas capacidades, dão cartas não só na economia e no digital, mas também no desporto, em atividades culturais, artísticas, entre outras. E nós temos é que apostar no nosso potencial humano.

A Suécia, por exemplo, é um país que tem mais ou menos a mesma população que Portugal, perto dos 10 milhões de habitantes, e também não tem recursos naturais significativos e é periférico. Mas está no topo mundial dos países, não só de desenvolvimento económico mas também a nível de desenvolvimento humano mais abrangente. Tudo isto aconteceu ao tornarem-se numa sociedade de conhecimento.

A propriedade intelectual hoje em dia vale muito mais do que a propriedade física. As grandes empresas mundiais são empresas de propriedade intelectual, são empresas tecnológicas e que vivem da propriedade intelectual. Como é que podemos ajudar a tornar Portugal numa sociedade do conhecimento? É essa a nossa contribuição — com humildade, porque sabemos que somos apenas uma fundação. Queremos trabalhar em parceria com as universidades — temos 22 universidades parceiras e politécnicos já de início –, com as pessoas, com as empresas para contribuirmos todos nesta jornada que, penso, é importante para Portugal.

Já tinha divulgado que iria doar dois terços da sua fortuna, mas isto na prática traduz-se em quê? Quanto é que estima investir nesta fundação?

Assumi o meu compromisso de doar dois terços de tudo o que tenho durante a minha vida e no momento da minha morte. Também fui aceite pela Giving Pledge, a associação do Bill Gates e do Warren Buffet, com os maiores filantropos do mundo, dos quais eu sou possivelmente o mais pequeno e o único português. O que estes filantropos têm em comum é o compromisso de darem pelo menos metade das suas fortunas para fins não lucrativos, fins filantrópicos. No meu caso é dois terços e esse compromisso está assumido.