Temos de ser abertos o suficiente para aprender com qualquer outro país do mundo, inclusivamente países que (pausa)… Por exemplo, digo muito que temos de aprender com a China apesar de o sistema político chinês e de certos valores da sociedade chinesa não serem partilhados por nós. Mas temos muito a aprender com eles e é preciso ter a humildade de aprender.

Como estamos a ver com o caso da Evergrande, o crescimento da China a que estamos habituados pode não continuar. Estão atentos a isso? É o maior risco para o vosso crescimento? Se não for, qual é que é o maior risco para o crescimento da Farfetch?

Estamos atentos, mas penso que não há risco sistémico com a falência da Evergrande. É uma das virtudes do governo chinês. É um sistema económico altamente regulado e com um controlo governamental muito forte. Agora, pode existir um impacto no sentimento dos consumidores. Vamos ver. Mas isso são questões de curto prazo.

A China já é um grande mercado para nós, vai continuar a ser um grande mercado e vai continuar o seu caminho — já é uma das maiores economias mundiais — para, quem sabe, no futuro, ser a maior economia mundial. Não tenho dúvidas nenhumas disso. Portanto, pode haver uns bumps along the road [solavancos no caminho], mas é só isso.

Portugal está nesse momento num momento crucial, mas o Fuse Valley mostra que a economia poderá estar a abrir e que continuam a nascer projetos. Como é que, como país, podemos recuperar da crise provocada pela pandemia?

É algo ligado ao trabalho na minha fundação: temos de nos tornar numa sociedade de conhecimento. No caso económico, e porque a pergunta é mais para a vertente económica, falo de uma economia voltada para propriedade intelectual. Se virmos quais é que são as empresas mais valiosas do mundo, todas são tecnológicas e estão ligadas à propriedade intelectual. Mas mesmo outras empresas — estamos a falar das grandes marcas, no caso da indústria do luxo –, também se fala em propriedade intelectual.

As marcas, o design, os produtos, o savoir-faire [saber fazer] no caso dos relógios suíços por exemplo, estamos sempre a falar de propriedade intelectual. Ou seja, é no conhecimento que os seres humanos criam valor. Temos de mudar o paradigma económico, que é um paradigma económico do passado, muito voltado para a fisicalidade das coisas, para um paradigma económico voltado para a imaterialidade das coisas. Penso que vai ser por aí.