O ainda deputado e homem forte da liderança de Rui Rio reage à ida de Maló de Abreu para o Chega e recusa “um movimento concertado de rioístas”, dizendo que “cada um é responsável pelas suas atitudes” e que as mudanças em nada estão relacionadas com a proximidade aos líderes do PSD.

José Silvano assegura que já nem sabe “ser de outro partido” e garante estar tranquilo quanto ao fim da passagem pela Assembleia da República. Ainda assim, desvaloriza a integração de nomes como Salvador Malheiro ou Carlos Eduardo Reis ao dizer que “foram indicados pelas distritais” e que a vontade de trazer apoiantes de Rui Rio para as listas “não existiu”.

Apesar de concordar com a estratégia de Montenegro face ao Chega, José Silvano mostra preocupação com o futuro do PSD caso tenha um mau resultado e confessa: “Tenho muitas pessoas que, por eu ter sido secretário-geral e muito próximo, que me dizem, e que me telefonam, a dizer que agora é que era a hora do Rui Rio”

