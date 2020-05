Do outro lado do Atlântico, através de videochamada, o professor norte-americano Joshua S. Loomis reconhece ao Observador que se enganou quando ouviu falar do novo coronavírus pela primeira vez: pensava tratar-se de uma ameaça ligeira mas ela, afinal, tornou-se uma pandemia. Já sobre os efeitos a curto e médio prazo, com as cautelas que o desconhecido exige, arrisca agora uma previsão: o vírus da Covid-19 não provocará saltos científicos ou mudanças profundas na política e no comportamento social.

Aos 42 anos, este professor universitário de genética, virologia e microbiologia tem visto crescer o interesse por um livro discreto que publicou em janeiro de 2018, Epidemics: The Impact of Germs and Their Power over Humanity. “A editora disse-me que estamos a vender mais exemplares desde que a pandemia apareceu”, conta. O livro combina história, sociologia, religião e ciências naturais, com o propósito de “observar a história das sociedade através da lente das doenças epidémicas e assim explicar a forma como estas moldaram a nossa identidade, alteraram o curso da história e mudaram a forma como interagimos uns com os outros”, diz a introdução. Aborda doenças como a malária, a cólera, a peste negra, a tuberculose ou a sida. Um dos capítulos é dedicado a Portugal e à forma como “os portugueses introduziram várias doenças mortais em África” durante o período dos Descobrimentos. Põe até a hipótese de infeções como a varíola terem sido usadas pelos colonizadores “para mais facilmente controlar as populações nativas africanas”.

No entanto, diz que agora tudo é diferente. A ciência já está muito avançada. E a globalização já é uma realidade.

Doutorado em microbiologia e imunologia, Loomis começou a dar aulas em 2015 na Universidade de East Stroudsburg, na Pensilvânia, depois de também ter sido professor na Universidade Nova Southeastern, na Florida. Fechado em casa com a família desde há várias semanas, diz que ainda hoje os cientistas desconhecem a origem dos vírus, defende o confinamento como a melhor forma de prevenção e comenta a polémica afirmação do virologista Luc Montagnier, Nobel da Medicina em 2008, de que o novo coronavírus foi criado em laboratório e contém partes do genoma do vírus da sida. Diz que teorias conspirativas há muitas, também as houve com o HIV, mas nada leva a crer que este seja o caso.

Que pensou em Janeiro quando ouviu falar de um novo coronavírus que estava a matar pessoas na China?

Começo por reconhecer que estava enganado. Lembro-me de dizer aos alunos que estávamos perante uma mutação de um coronavírus que iria infetar pessoas na China, mas daí a uns meses já nem ouviríamos falar dele. O coronavírus que provocou um surto de SARS [síndrome respiratória aguda grave, em 2003], desapareceu ao fim de um ano. Infetou uns milhares de pessoas, matou menos de mil e desapareceu. Com base nas semelhanças genéticas entre o novo coronavírus e o coronavírus da SARS, eu e muitos epidemiologistas pensámos que nunca haveria uma pandemia, que não seria muito contagioso. Se olharmos para os outros coronavírus existentes, e são sete os que têm capacidade de infetar humanos, concluímos que quatro deles dão sintomas semelhantes aos da gripe e estão espalhados por todo o planeta. Logo, não seria de admirar que o novo se comportasse mais ou menos da mesma forma. Acontece que o novo coronavírus é muito mais contagioso do que o da SARS.

Porquê?

Tem a capacidade de permanecer nas gotículas da respiração, o que o faz andar de pessoa para pessoa. Espalha-se muito depressa em pouco tempo, como se fosse um incêndio florestal. Há três ou quatro meses tínhamos umas centenas de casos e hoje temos mais de 200 mil mortos em todo o mundo.

Ou seja, mesmo para os especialistas o alcance do novo coronavírus foi uma surpresa.

Ao fim de algumas semanas, conforme se ia alastrando na China, percebeu-se que era diferente. Mas a minha primeira impressão ia no sentido de que desapareceria depressa. A MERS [Síndrome Respiratória do Médio Oriente, identificada pela primeira vez em 2012 na Arábia Saudita] não se espalhou à escala global. Tínhamos experiência com dois coronavírus anteriores, o da SARS e o da MERS, portanto, supusemos que se comportaria de maneira parecida.

Se até os especialistas se enganaram ao início, considera normal que os políticos não tenham tomado medidas mais cedo, como se critica em muitos países?

Decidir fechar os países teria sido encarado como uma loucura em janeiro. As pessoas teriam achado que se tratava de uma reação exagerada. No entanto, a partir de fevereiro, essa hipótese ganhou força. Portanto, se nos EUA continuámos a ter espaços a funcionar até meados de março, houve certamente um atraso na resposta. Sei que em Portugal as coisas estão a correr muito melhor do que em Espanha ou Itália, o que provavelmente se deve a terem fechado tudo antes que a situação piorasse. Portugal parece ter-se antecipado, partindo da experiência já vivida por outros países. Era bom que mais governos tivessem decidido no mesmo sentido.

Fechar a economia e impor confinamento e quarentenas são as medidas mais eficazes?

Não há unanimidade entre os epidemiologistas. A Suécia seguiu outro modelo: deixar quase tudo aberto, aplicar quarentenas aos que estão doentes ou têm problemas de imunidade e esperar que os restantes desenvolvam imunidade de grupo.