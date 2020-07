É tudo uma questão de tempo — e a sensação de Joshua Wong é que ele sempre a esgotar-se.

Aos 23 anos, é uma das principais caras da oposição a Pequim em Hong Kong. Essa sensação de urgência levou-o a assumir uma posição de proa logo aos 15 anos, em 2011 — ainda antes de Xi Jinping ser Presidente da China. Foi nesse ano que Joshua Wong fundou movimento Scholarism para fazer frente a uma lei para a educação que, de forma semi-encoberta, se preparava para inculcar aos estudantes de Hong Kong o bê-á-bá do Partido Comunista Chinês. Nessa altura, venceu — e, a partir de então, foi buscar aí a motivação para o movimento de protesto que se formou entre a juventude de Hong Kong.

É esse trajeto pessoal (que se mistura com a História recente de Hong Kong) que Joshua Wong conta no livro “Da Falta de Liberdade de Expressão – Um Manifesto em Prol da Democracia” (Bertrand, 2020), publicado em Portugal numa altura crítica para aquele território autónomo.

A aplicação da Lei da Segurança Nacional, que prevê prisão perpétua a todos os “atos de secessão”, está a ser vista por ativistas, ONG e também alguns países da comunidade internacional, como um corte à promessa de que a China e Hong Kong operariam sob o slogan de “um país, dois sistemas”. Essa foi a promessa firmada entre Deng Xiaoping e Margaret Thatcher em 1984, que levou o Reino Unido a ceder, já em 1997, aquela região ao domínio chinês. O acordo, conhecido como a Lei Básica de Hong Kong, tinha um prazo de validade de 50 anos — isto é, até 2047. A partir daí, o destino daquela região, até aqui um farol de liberdade no universo chinês, seria decidido por Pequim.

Mas, para Joshua Wong e tantos outros em Hong Kong, 2047 chegou com a Lei da Segurança Nacional, em vigor desde 30 de junho deste ano. Por isso, o ativista de 23 anos desdobra-se agora em entrevistas, como esta que nos deu via Skype. Entre respostas lacónicas e diretas ao ponto, ouvimo-lo a teclar no computador ao mesmo tempo que nos responde. É tudo uma questão de tempo — e Joshua Wong faz de tudo para que ele não se esgote.

Para as pessoas que, vivendo em Hong Kong, são contra o regime chinês, o ano de 2047 servia quase como uma espécie de prazo de validade à sua liberdade. Esse ano chegou mais depressa agora, com a aprovação da lei da segurança nacional?

2047 já chegou a Hong Kong, porque Hong Kong já faz parte do lema “um país, um sistema” desde que a lei da segurança nacional foi implementada. Mas, apesar de uma alteração desta magnitude, continuamos motivados para lutar contra isto.

Poucas horas depois de a nova lei da segurança ter sido aplicada, anunciou o fim do seu partido, Demosisto. Que plataforma lhe resta então enquanto cidadão de Hong Kong? As ruas?

Nós vamos continuar as nossa luta, só que num campo de batalha diferente.

Então isso quer dizer que a atividade política do partido deixa de existir por completo e, desta forma, vão deixar de se candidatar às eleições locais?

Exatamente.

Fazem-no por uma questão de de auto-defesa?

Sim, porque não posso meter-me a mim e aos meus colegas ainda mais em risco.

Ao longo da sua intervenção como ativista tem apelado à comunidade internacional. E leio que no seu livro critica um relatório do então ministro dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido, Boris Johnson, em que este refere que o sistema de “um país, dois sistemas” estava então a “funcionar bem”. Três anos depois, com a aprovação da nova lei da segurança nacional, e já com Boris Johnson como primeiro-ministro, o Reino Unido mudou de retórica e garante que está disponível a conceder cidadania britânica a refugiados de Hong Kong. Como é que olha para esta alteração de postura? Já vem tarde?

O facto de Pequim ter quebrado uma promessa [de manter o modo de governação acordado com o Reino Unido para este aceitar a transição em 1997] tem de ser reconhecido pela comunidade internacional, incluindo o Governo do Reino Unido. É importante que o Governo do Reino Unido pressione a China.

Mas que tipo de pressão é que se pode aplicar contra a China a partir do Reino Unido e também de outros lados, como a União Europeia e os EUA?

Justiça adiada é justiça negada, mas neste momento agir é sempre melhor do que ficar em silêncio. Está na altura de os líderes mundiais dizerem que não estão dispostos a vergarem perante uma potência em ascensão, isto é, a China.

Mas há algum tipo de pressão que acredite que possa ser viável?

Muito para lá de darem botes de salvação às pessoas de Hong Kong, está na altura de colocar a China na agenda dos temas a serem discutidos no Conselho de Segurança das Nações Unidas.