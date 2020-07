Quase dois terços dos jovens adultos portugueses ainda vivem em casa dos pais, de acordo com um estudo promovido pela Fundação Calouste Gulbenkian e publicado nesta quarta-feira. Com 64% dos jovens entre os 18 e os 34 anos a viverem em casa dos pais, Portugal é o terceiro país da União Europeia neste indicador, apenas atrás da Grécia (68%) e Itália (66%).

Portugal situa-se apenas um ponto percentual acima de Espanha e Hungria, mas bastante acima da média da União Europeia (que está nos 48%). No outro extremo do gráfico surgem os países nórdicos: Dinamarca (19%), Finlândia (20%), Noruega (21%) e Suécia (24%). Em Portugal, a percentagem de jovens adultos que vivem em casa dos pais tem vindo a aumentar ao longo da última década e meia: em 2004, era de 55%.

O estudo sobre a realidade da habitação em Portugal enquadra-se no projeto de Justiça Intergeracional da Gulbenkian, que estuda a forma como o impacto nas gerações futuras é tido em conta nas decisões atuais sobre políticas públicas, e é a primeira análise deste género feita em Portugal sobre o tema da habitação, recorrendo a dados do INE, Banco de Portugal, Eurostat e Pordata.

Ao mesmo tempo, segundo o estudo, a porção da despesa anual média das famílias portuguesas que é destinada a gastos com habitação tem vindo a crescer de forma consistente desde 1990, tendo o peso da habitação praticamente triplicado em trinta anos. Em 1990, 12% da despesa anual das famílias era com a habitação; em 2017, esta percentagem havia subido para 32% — um dado que pode relacionar-se também com o facto de haver mais jovens adultos a viver em casa dos pais.

O estudo aponta ainda outros indicadores que mostram como o acesso à habitação própria é “uma importante questão de justiça intergeracional“, nomeadamente a percentagem de famílias portuguesas que são proprietárias da sua própria habitação. De acordo com dados do INE, em 2011 praticamente três quartos (73%) das famílias portuguesas eram proprietárias de habitação própria, enquanto apenas um quarto (27%) era arrendatária.

Trata-se de um panorama substancialmente diferente do registado em 1970, altura em que a percentagem de famílias que tinham habitação própria estava nos 49,3%. Apesar da tendência de crescimento desta percentagem no final do século XX (em parte motivada por políticas de incentivo à aquisição de habitação própria após o 25 de Abril), registou-se entre 2001 e 2011 um ligeiro decréscimo — em 2001 chegou a ser de 75,4%.

A contribuir decisivamente para este crescimento gradual esteve o aumento consistente do número de famílias que contraíram empréstimos à habitação. Em 2011, 31% das famílias portuguesas eram proprietárias de habitação própria com encargos — ou seja, com dívida à banca relativa ao empréstimo. Em 1981, apenas 8% das famílias do país se encontravam nestas circunstâncias.

Esta tendência inverte-se, porém, quando se olha exclusivamente para as famílias mais jovens (no estudo, foram considerados os agregados familiares que nos Censos tinham como representante uma pessoa entre os 20 e os 29 anos). De acordo com os dados dos Censos, a percentagem de famílias jovens subiu de 41% para 64% entre 1981 e 2001.

A partir daí, contudo, o número começou a descer. Em 2011, já só 45% das famílias mais jovens eram detentoras de habitação própria. Em 2017 (de acordo com dados do Inquérito às Condições de Vida e Rendimento do INE, feitos a uma amostra não diretamente comparável com os Censos), este valor havia descido para 24%. É particularmente evidente a redução da percentagem de famílias jovens que contraem empréstimos à habitação: de 40% em 2001 caiu para 15% em 2017.

Com efeito, olhando para a distribuição por idades dos proprietários de habitação própria que têm hipotecas, percebe-se que a faixa etária abaixo dos 30 anos representava 43% em 2011 e apenas 15% em 2017. Embora o estudo seja apenas quantitativo e não se debruce sobre as causas desta discrepância, os autores do estudo sugerem que é preciso discutir as razões por trás desta realidade.

Por um lado, pode argumentar-se que ter uma casa própria deixou de ser uma ambição para os jovens. Mas tudo indica que não é essa a explicação — e que esta poderá estar mais relacionada com os rendimentos do que com a vontade. Numa apresentação do estudo com informações de contexto, os autores lembram as respostas dadas por uma amostra de jovens entre os 18 e os 34 anos à pergunta: “Imagine que já passaram 5 a 8 anos. Tem um emprego, um salário razoável e uma situação estável. Pense no tipo de casa que gostaria de ter nesse momento. Seria uma casa própria ou arrendada?”

Nesse estudo, feito pela imobiliária Century 21, a esmagadora maioria — 88% — dos jovens admitiram que, nessas circunstâncias, prefeririam uma casa própria. Apenas 12% disseram preferir uma casa arrendada.

Hipotecas ainda vão estar a ser pagas depois da reforma

O estudo da Gulbenkian procura demonstrar de que modo é que a habitação pode ou não ser um fator de desigualdade entre gerações em Portugal. De acordo com a investigadora Romana Xerez, do Centro de Administração e Políticas Públicas do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas (ISCSP) da Universidade de Lisboa, uma das autoras do estudo, fica demonstrado que a habitação contribui de forma decisiva para a “emergência de novos riscos sociais” para as gerações futuras.

Numa sessão de perguntas e respostas com a imprensa, Romana Xerez sublinhou que um dos indicadores que melhor ilustram essa realidade é a distribuição por faixa etária das idades em que os contratos de empréstimo à habitação atualmente celebrados em Portugal vão terminar.

De acordo com dados do banco de Portugal, mais de metade do total que está hoje em dívida à banca relativamente a empréstimos à habitação está associado a contratos de empréstimo cujo pagamento só termina quando o titular já tiver ultrapassado a idade da reforma. No entender dos especialistas, este indicador mostra como o impacto nas gerações futuras deve ser mais considerado no processo de decisão atual.