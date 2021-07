Domingo, dia 11 de julho, muito calor e no centro de vacinação instalado no Altice Arena a informação que havia “centenas de faltas” ao agendamento que tinham dado origem a “sobras” — de vacinas que iriam ficar fora de validade. A solução dos responsáveis do centro foi abrir a vacinação a qualquer pessoa que se dirigisse ao local. Uma chamada e algumas mensagens no WhatsApp foram suficientes para criar uma fila de várias horas frente ao centro de vacinação. Dezenas de pessoas, incluindo jovens de 18 e 19 anos ouvidos pelo Observador, foram vacinados tendo menos de 20 anos (muito menos que os 23 do autoagendamento então em curso). Em resposta ao Observador, a task force explica quais são as regras e as exceções, o que prova que esta vacinação de menores de 20 anos, uma espécie de casa aberta informal, foi à margem do que está definido das normas.

Ao Observador a Task Force não responde se sabia destas vacinações de menores de 20 antes do tempo definido, mas nega, a montante, a situação que terá levado dezenas de jovens a acorrerem. “Não se verificou qualquer situação de faltarem “centenas de pessoas ao agendamento” nem de “sobras”, visto existirem vacinas suficientes e sem correrem o risco de perderem a validade”, esclareceu a task force ao Observador. Mas quem estava no local, conta outra história.

“O pai do Nuno”, que criou uma casa aberta informal

Passava pouco das 17 horas quando o pai de Nuno Garcia, que fazia aniversário, recebeu uma chamada de um amigo, que tinha acabado de receber a segunda dose da vacina no Altice Arena. Além dos tradicionais parabéns, partilhou com o pai de Nuno que o centro de vacinação estava vazio e que lá levaria os filhos para serem vacinados com as “sobras”. Nuno, com 21 anos, ouviu o pai e foi rápido a decidir e a partilhar a notícia com os grupos de amigos no WhatsApp: “Estão a dar vacinas a maiores de 20 residentes em Lisboa no Altice Arena. Vou tomar a minha agora”.

Foi fácil acender o rastilho. Ao Observador, Nuno, diz que o grupo de alunos do curso que frequenta tem cerca de 300 membros e outro, de amigos, tem 50. Em pouco tempo a fila no Altice Arena cresceu e até de Sintra chegaram jovens esperançados por uma dose da vacina. Com mais e com menos de 20 anos. Nuno foi dos primeiros a ser vacinado, chegou às 17h30 e encontrou o Altice Arena “completamente vazio”, esperou o tempo necessário ao recobro e ficou pela fila — que entretanto já crescera — a fazer companhia à namorada. A organizar a fila estava um membro da Proteção Civil que, perante a curiosidade do jovem, confirmou a Nuno terem faltado “centenas pessoas” ao agendamento ao longo do dia e que as doses que estavam disponíveis iriam “para o lixo”, uma versão negada pela task force.