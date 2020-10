Jovens mais confiantes serão adultos mais felizes

Se nunca foi fácil ser adolescente no passado — as dúvidas e inseguranças próprias da idade sempre existiram —, imagine-se agora o que é sê-lo numa época como a de hoje, em que as redes sociais exibem continuamente imagens de alegada perfeição e o escrutínio público em relação à aparência física nunca esteve tão aguçado. Sabe-se que as dificuldades podem ser muitas, assumindo contornos de grande angústia e tristeza, em especial para quem apresenta uma baixa autoconfiança e autoestima. E se tivermos em conta que, segundo dados de um estudo realizado por Dove em Portugal, em 2019, 70% das raparigas portuguesas não têm autoestima elevada, então este é um assunto que importa a todos. Sobretudo porque pode — e deve — ser trabalhado desde idades precoces e com o contributo de toda a sociedade. É esse exatamente o objetivo do projeto Dove pela Autoestima, destinado a ajudar os jovens a ultrapassar questões relacionadas com a imagem corporal e estimulando a sua autoestima e autoconfiança.

Em causa está o maior programa de educação sobre autoestima a nível internacional que, desde o seu lançamento, já alcançou mais de 60 milhões de jovens globalmente. No ano passado, deu os primeiros passos em Portugal e a avaliação feita até ao momento permite já concluir que os resultados são positivos. O programa foi implementado no ano letivo de 2019/20, no âmbito da disciplina de Cidadania e Desenvolvimento, com a colaboração da EPIS – Empresários pela Inclusão Social –, organização que possibilitou a concretização no terreno, e de uma equipa de psicólogas da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto (FPCEUP). Sandra Torres, Raquel Barbosa e Filipa Vieira, da FPCEUP, são as psicólogas que estão a testar o programa junto de jovens no nosso país e foram quem nos falou sobre a importância da autoestima nas mais variadas dimensões da vida. Nas palavras das investigadoras, “a autoestima é um mecanismo protetor ao nível da saúde mental, prevenindo problemas na esfera emocional e na relação com o corpo e com os outros”. Recorrendo à evidência científica disponível, sublinham que “é clara a existência de uma forte relação entre a autoestima e a apreciação corporal, em ambos os géneros, pelo que a abordagem conjunta destas duas dimensões tem um potencial impacto no bem-estar e qualidade de vida”.

A realidade em Portugal

Na pesquisa levada a cabo sobre o tema por Dove, em Portugal, ficámos a saber que 10% das raparigas portuguesas afirmam que a sua autoestima é baixa e 63% classificam-na como média. Como consequência de não se sentirem bem com o seu aspeto físico, 68% assume que já deixou de ir a um evento social.