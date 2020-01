É uma injustiça entre gerações? Que uma geração tenha podido contar com o efeito dos juros e outra geração nem saiba o que é isso?

Penso que há formas diferentes de olhar para isso. Percebo o que quer dizer mas é importante referir que o rácio de dependência entre a geração que está reformada e a geração que está a trabalhar está a deteriorar-se em quase todo o mundo, por causa da questão demográfica. Desse ponto de vista, há, logo aí, uma injustiça, mas não há uma solução rápida para isso.

A solução é poupar mais para a reforma?

Preocupamo-nos muito com o caminho para a reforma. Mas, também, tendo em conta o aumento da longevidade, é preciso pensar, também, no caminho após a reforma. Neste momento, é inevitável que, ao investir, até mesmo após a reforma, os investimentos tenham de ter alguma componente de risco. Isto para que se consiga que o dinheiro que temos quando chegamos à reforma consiga dar-nos um rendimento por mais anos.

Em Portugal, uma maioria das pessoas não tem mais do que as contribuições que faz para a segurança social pública… Ou seja, está a contar que o sistema público de segurança social irá pagar-lhes aquilo que esperam…

Isso coloca uma enorme pressão sobre os Estados, um pouco por todo a mundo. É uma pressão sobre as finanças públicas porque é um sistema que depende do crescimento do PIB e dos pagamentos de contribuições sociais por parte da parte produtiva para pagar as reformas, a cada momento. É por isso que os ratings de crédito estão sob pressão — por causa dos estímulos monetários temos visto um grande aumento dos stocks de dívida global. Há uma grande pressão sobre os governos para que eles consigam gerar melhorias na produtividade.

O que podem fazer para melhorar a produtividade?

Não há soluções rápidas. Mas há duas coisas, muito claramente, que os governos podem fazer: uma delas é dar prioridade aos investimentos em infraestruturas, que têm horizontes muito longos, retornos difíceis de quantificar no curto prazo mas que são muito importantes para dinamizar a produtividade. E isso até é um tipo de investimentos que é muito procurado pelos nossos clientes, investidores. O nosso trabalho é exatamente esse: juntar fontes de capital de longo prazo com necessidades de capital de longo prazo. Especialmente numa era em que os bancos, devido às limitações regulatórias que enfrentam, não têm muita capacidade para fornecer esse capital de longo prazo.

E qual é a segunda prioridade, para aumentar a produtividade?

É o investimento em educação e formação em áreas que são condizentes com as aptidões que vão ser necessárias no mundo de amanhã. Eu, pessoalmente, estou muito interessado em que o meu filho aprenda a programar. Embora daqui a uns anos ele já não precise de saber programar — porque as máquinas vão programar sozinhas — mas simplesmente ter uma noção do que é a programação. E, quando se fala nas pessoas que estão no mercado de trabalho, digo sempre às pessoas que nunca podem perder a curiosidade. Nunca podem perder a vontade de aprender.

Pode ser uma fonte de instabilidade social? Ainda recentemente um economista português que estuda a área da segurança social, [Miguel Coelho], dizia que “estamos a 30 anos do abismo”…

Veja o que está a acontecer no Chile. Fala-se de manifestações por causa dos preços dos transportes públicos, foi essa a gota de água, mas há um tema subjacente que está relacionado com o sistema de pensões e algumas pessoas que não estão a receber aquilo que lhes terá sido prometido. Este é o tipo de questões para as quais temos de estar muito atentos.

É preciso pensar na reforma de uma forma mais “individual” e menos “coletivizada”?

As pessoas têm de ter literacia sobre o que é o nível de risco adequado para si — mas tomar riscos é inevitável. O que digo às pessoas que estão no início da carreira é que, se possível, pensem que têm ao dispor o ativo mais poderoso de todos, que é o tempo. E quando falamos em investimento o tempo é o nosso melhor amigo, por causa da importância dos juros compostos.

Para que tipo de ativos é que alguém na geração dos 30 ou, até, dos 20, deve estar a olhar, se tiver possibilidade?

Um ponto muito importante é que deve-se trabalhar, politicamente, no sentido de democratizar o acesso das pessoas comuns a investimentos menos líquidos, ou seja, investimentos de longo prazo, que não são pensados para estarem disponíveis para liquidação a qualquer momento, como um depósito está. Estamos a falar de “private equity“, fundos de dívida privada, por exemplo. Sobretudo para as pessoas mais jovens, que têm tempo e podem conviver melhor com essa maior iliquidez, é preciso dar-lhe a oportunidade de investir de forma transparente e segura. Para já esses investimentos estão muito limitados a empresas do setor financeiro e não faz sentido que só essas possam investir nesses ativos.

Mas essa geração, dos 30 ou, ainda mais, dos 20, está a poupar muito pouco, como se compreende, de um modo geral… Pelo menos em Portugal…

O problema com isso é que está-se a colocar as fichas todas no Estado. E pelas razões que já falámos, isso pode acabar por se revelar uma decisão muito pouco sensata, no futuro. E quando se poupa pouco, como sociedade, fica-se mais exposto às crises — designadamente crises internacionais — como a que acabámos de testemunhar.

Também há uma componente geracional? Diz-se que estas novas gerações poupam menos, mesmo aqueles que teriam condições para poupar alguma coisa, com algum sacrifício…

Acho que há alguma generalização, quando se fala das “novas gerações”. Mas, sim, concordo que esta é uma mensagem importante que devemos passar às pessoas — tanto eu, que trabalho na indústria financeira, como você, que trabalha na comunicação social. Os seus leitores têm de perceber os riscos de não poupar o suficiente. E sobretudo os jovens têm mesmo de prestar atenção a isto, porque quanto mais cedo se começa a poupar menos sacrifícios será necessário fazer e mais rentabilidade se irá ter. Os melhores investimentos que fiz na vida foram aqueles que fiz quando era muito jovem e até já me tinha esquecido deles.

Para alguém que está a 15 ou 20 anos da reforma, ou alguém que teve um filho e quer poupar com vista a prazos semelhantes, que tipo de ideias de investimento podem fazer sentido?

Nesse tipo de horizonte temporal, historicamente as ações são o melhor ativo — se olharmos para as história dos últimos séculos, mesmo tendo havido grandes colapsos, a verdade é que alguém que invista a 15, 20 anos, houve sempre recuperações e, portanto, teve sempre oportunidade para ganhar. Ainda melhor se a pessoa optou pela capitalização dos dividendos, reinvestindo-os — os ganhos tendem a ser significativos. E os riscos podem ser limitados pela diversificação, ganhando exposição a vários setores e várias geografias.