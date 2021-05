Há muitos nomes de amantes no livro que não são reais?

Todos os nomes são reais e correspondem às senhoras. Mas o curioso é que algumas ligaram-me, zangadas, porque não saem no livro. Uma senhora sevilhana… ligou-me o marido a dizer: “Olhe que a minha mulher foi amante e amiga do rei durante muitos anos e não está no livro!”. Teve muita piada. Também aconteceu com uma senhora que vive em Barcelona que, na rua, disse-me: “Pilar, não o esperava de ti… Não me incluíste no livro”.

Porque é que acha que o divórcio real nunca aconteceu? Seria algo aceite pelos espanhóis?

No início não seria aceite. A sociedade espanhola era muito conservadora e na altura de Franco era impensável — havia uns serviços secretos destinados a vigiar a conduta de D. Juan Carlos. Naquele momento era impensável que o fizesse. Havia medo porque a sociedade espanhola era conservadora e um rei divorciado não podia acontecer. Estou segura — conto isso no meu livro — que a partir de 2000 o rei quis divorciar-se da rainha, falou com ela e falou com o primeiro-ministro para se divorciar. Juan Carlos chegou reunir-se com os três filhos num restaurante, em Madrid, para dizer-lhes que se ia divorciar para casar com Corinna… Felipe, o atual rei, disse-lhe “Papá, se a queres matar a monarquia…”. Penso que Sofia nunca se quis divorciar, ela adora ser rainha.