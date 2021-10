Juan Gabriel Vásquez (Bogotá, 1973) é um dos mais importantes escritores latino-americanos da actualidade. Em Portugal, tem sido editado pela Alfaguara, que recentemente publicou a obra Olhar Para Trás, um monumental romance em que, partindo da experiência de vida de Sergio Cabrera, cineasta seu amigo, Vásquez olha para as convulsões entre a Europa, a China e a Colômbia no século XX.

Em 2018 foi distinguido com o prémio Casino da Póvoa, das Correntes D’Escritas. Desta vez esteve em Portugal para participar no Fólio (Festival internacional Literário de Óbidos), conversámos com o autor sobre um livro que parte de uma história de vida, sobre “feridas abertas” e silêncios que exigiram “muita responsabilidade” na hora de transformar a matéria prima em romance.

Mas esta foi também uma conversa sobre a Colômbia e as convulsões que o país tem atravessado — país que, em 1996, o autor trocou pela Europa durante 16 anos, para prosseguir os estudos em literatura latino-americana mas também para fugir do caos e da violência; uma conversa sobre o passado e a actualidade de um país e das pessoas que o constroem; e sobre o futuro das relações humanas e o papel que a literatura pode desempenhar numa era em que a comunicação e a informação nunca correram tão depressa e, ao mesmo tempo, nunca despertaram tantas dúvidas.

▲ A capa de "Olhar Para Trás", de Juan Gabriel Vásquez. A edição é da Alfaguara, a tradução é de Vasco Gato

Olhar Para Trás [Alfaguara, 2021] parece a sua narrativa mais complexa. Sentiu uma maior dificuldade ao fazê-lo?

Sim, é o livro mais complexo que fiz, por várias razões. Uma é o material, que é a vida de uma pessoa real e que, ainda por cima, é minha amiga. Dois amigos meus, o Sergio Cabrera [cineasta colombiano] e a sua irmã, contaram-me a história deles para eu escrever o romance, e isso deixou-me com uma grande responsabilidade. Eram memórias difíceis e dolorosas, que deixaram nas suas vidas e nas suas relações de família muitos silêncios e muitas feridas. Escavar isto exigia muito cuidado pela responsabilidade de dar permanência a algo que eles tinham querido esquecer a vida toda.

Também foi difícil porque o romance fala de algo muito controverso na Colômbia. A nossa relação com o nascimento dos movimentos armados dos anos 60 é difícil, tensa, está cheia de dor, e para mim era muito importante conseguir encontrar uma forma de contar a história que não passasse pelas minhas opiniões e pelos meus juízos. Fiz muitos esforços técnicos para construir o livro de uma maneira que me deixasse ausente. Escrevi de forma a entrar nas convicções e na consciência destas personagens, para contar o livro a partir daí, para que não estivessem lá as minhas opiniões nem os meus julgamentos. O objetivo era construir um livro que convidasse o leitor a tentar entender estas personagens.

Quando o Sergio fica estupefacto com a direcção do referendo sobre os acordos de paz, não se sentiu como ele?

Esse episódio é muito problemático na Colômbia e foi traumático para quem apoiava os acordos. Foi marcado pela mentira, pela distorção e pela falta de informação por parte de uma campanha muito organizada pelos inimigos do processo. Sentimos que era uma grande oportunidade perdida para o país, e a vitória foi injusta, porque se sustentou em enganos. Estou completamente de acordo com o Sergio, entendemos esse fenómeno da mesma forma. Como eu não podia estar no livro, tudo o que ali temos são as opiniões e as percepções dele.

Quando se fala do referendo no romance, há que lembrar que faz parte de uma crise vital do Sergio: ao mesmo tempo que a Colômbia acabava de rejeitar os acordos de paz, o pai dele acabava de morrer e o seu casamento estava em crise. Foi um momento triplo de dificuldade para ele, e por isso é que o romance está construído a partir daí. Como todos os seres humanos num momento difícil, o Sergio começa a reconstruir a partir da memória o processo que o levou até ali. E o romance é esse olhar para trás. Trata-se disso: a partir de um momento de crise presente, há que olhar para trás para perceber como se chegou a um ponto.