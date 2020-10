Descreve um processo muito racional, com pouca margem para o deslumbramento, que é algo frequente nesse meio.

Os deslumbramentos devem-se a duas coisas: quando algo está completamente fora da nossa realidade, é tão irreal e um sonho que nos deslumbramos. Como cresci neste meio, não tinha como sentir isso. Depois, tem a ver com querermos muito uma coisa. No meu caso, não era um sonho de infância. Não era algo que quisesse demasiado, o que às vezes pode levar-nos a fazer escolhas erradas. Fui aprendendo a gostar, a querer e a decidir se fazia ou não e isso fez-me sempre ponderar muito.

Até porque o plano oficial era ir para Gestão.

Era. Eu era uma irmã mais velha e mandona, que achava que ia ter a minha empresa para mandar em toda a gente. Pelo menos, era o que dizia com sete ou oito anos.

Parece um bom plano.

Não vejo por que não. Mas pronto, não aconteceu. Vou continuar a mandar só nos meus irmãos e mesmo assim já sem sucesso nenhum.

Recentemente, publicou um texto no Instagram a denunciar a “quantidade de ódio” que tem visto na internet. De onde é que acha que ele vem no seu caso? Ou, pelo contrário, não personaliza?

Ainda bem que fazes esta pergunta porque é uma forma das pessoas perceberem o que quis dizer com esse texto. Quando o escrevi, nem estava a pensar em mim, mas recebi imensas mensagens de amigas e de familiares. Até a minha avó me mandou mensagem — “Querida, o que é que te disseram?”. Não me tinham dito nada, mas claro, uma rede social torna as coisas muito pessoais.

Tenho visto muito ódio e agressividade e de uma forma crescente de há um ano para cá. Há muitas pessoas a comentar através de perfis falsos e nesses casos é bloquear e nem ler, porque só faz mal. Aconteceu-me nas últimas duas semanas e dei por mim a bloquear a mesma pessoa umas 15 ou 16 vezes. Quão mal ela tem de estar para se dar ao trabalho de criar tantos perfis falsos para ofender uma pessoa que nunca a viu na vida? Não se sente este tipo de ódio no contacto ao vivo e duvido que alguém me abordasse assim cara a cara.

Muita gente me diz para não responder, para não escrever nada sobre o assunto, que os haters vão sempre existir. Isso não é verdade. Temos de dizer que não está certo. Não sou pessoa de ficar calada quando vejo coisas que estão erradas, nunca vou ser, seja com perfis falsos ou com uma situação do dia a dia em que acho que alguém está a ser injusto. Enquanto tiver uma plataforma com vários seguidores e puder expressar-me e relembrá-los que o mundo pode ser um lugar melhor, vou fazê-lo.

Mas encontra alguma explicação para esse aumento da agressividade?

As coisas também ficaram muito violentas com a quarentena. As pessoas ficaram fechadas em casa, com menos coisas para fazer e houve muita gente a passar mal com a situação. Não é que seja desculpa, mas sou muito apologista de que não podemos julgar ninguém sem saber o que está do outro lado. Se calhar é uma justificação que quero encontrar para o facto das pessoas andarem tão revoltadas. Também admito que as redes sociais são um mundo um bocado falso, às vezes. Está sempre tudo bem e isso pode ser difícil para alguém que está em casa e não está bem. As pessoas podem ficar frustradas e irritadas com aquela ideia de perfeição.