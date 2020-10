Sempre em trabalho?

Sempre. O lazer aborrece-me.

Já agora, o que o atrai nos EUA?

Se não vivesse em Portugal, era lá que viveria. Seis meses em Nova Iorque, seis meses em Los Angeles. Atrai-me tudo.

“Tudo” é muito vago.

Repare: Nova Iorque ou Los Angeles. Cidades. Não ia para o interior, nem sequer para São Francisco. Atrai-me a arquitetura, a cultura; sobretudo uma coisa extraordinária, inigualável: a capacidade de invenção. Nova Iorque é uma cidade que é uma bomba estimulante. Pode estar com a maior depressão do mundo, mas chega a Nova Iorque e passados 10 minutos já tem 10 milhões de ideias na cabeça. E não só tem essas ideias como tem 10 milhões de pessoas genuinamente interessadas no que está a fazer.

E Portugal, no meio disto tudo?

Portugal é esta coisa simpática, à beira-mar plantado, com um clima maravilhoso, ótimo peixe e ótimo marisco, mas muito pouco estimulante. Portugal é dos países menos estimulantes que conheço.

Em termos artísticos?

Em todos os termos. Somos contemplativos, preguiçosos, pouco briosos. Uma coisa muito portuguesa é “deixar andar”. Estou a generalizar, como é evidente. Os portugueses são muito… falta-me a palavra… acomodados. Aspiram a pouco. Faz lembrar aqueles painéis que havia nas casas no tempo do Salazar: “É pequenina e modesta a casa que visitais, mas reparai está infesta pela honra que lhe dais.” Isto define o português. É pequenino e modesto, mas é tudo muito bom porque você digna-se a vir aqui.

Estou a lembrar-me do turismo.

A nível do turismo, o erro brutal foi Portugal ter acompanhado a vizinha Espanha, com as asneiras que se fizeram no Sul de Espanha, na zona de Benidorm e Torremolinos. Aquela desgraça toda que depois foi copiadinha pelo Algarve. Logo a seguir ao 25 de Abril. Era uma espécie de grande festa. Há muito mais dinheiro com menos pessoas com outro tipo de educação e capacidade económica do que muita gente a comer hotdogs. E Portugal tinha todas as características para ter um turismo de luxo, refinado. Isto era uma espécie de Riviera em bom. Mas, não.