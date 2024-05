Júlio César, a guerra civil e a vitória de Octávio: como a república romana se transformou em império

Génios militares e tiranos para com o próprio povo. Visionários ou assassinos. Figuras históricas e, ao mesmo tempo, estrelas pop. Os imperadores de Roma conseguiram juntar todas estas faces numa só e ainda hoje são estudados, condenados e reverenciados. O novo livro “Imperador de Roma” propõe uma análise sobre as várias dimensões destas figuras da história clássica: como surgiram, que mundo era o que as criou, o que fizeram e como, até onde chegaram e como caíram em desgraça.

Mary Beard é a autora. Investigadora e escritora, professora e apresentadora de programas de televisão sobre história, responsável pela secção “clássica” do suplemento literário do jornal britânico The Times, é uma das autoridades da matéria e este “Imperador de Roma” foi publicado originalmente em 2023.

Neste excerto, regressamos ao final da República, ao ambiente que levou à revolta liderada por Júlio César, passando pela guerra civil, o assassinato trágico e lendário, a transformação em império e a chegada daquele que ficou na história como oficialmente o primeiro imperador de Roma. O livro é publicado a 7 de março, pela editora Crítica.

▲ A capa de "Imperador de Roma", de Mary Beard, na edição portuguesa da Crítica

Ao longo do início do século I a.C., Roma assistiu a uma série de antecedentes da autocracia. Um dos homens importantes dos anos 80, Lúcio Cornélio Sila, marchou com o seu exército sobre Roma, instalou-se como “ditador” e impôs um programa de reformas políticas conservadoras, antes de renunciar dois anos mais tarde e, depois, morrer na cama. De acordo com todos os relatos, tratou-se de uma doença fatal bastante grave, mas, mesmo assim, talvez um fim melhor do que merecia, considerando os esquadrões da morte que deixara à solta na cidade. Apenas uma década mais tarde, Cneu Pompeu Magno (Pompeu, o Grande) adotou um caminho ligeiramente mais subtil para o que era quase um poder totalitário. Foi ele que, mediante uma votação dos cidadãos, ficou incumbido de erradicar os piratas, com um enorme orçamento e uma posição hierárquica superior a todos os outros oficiais romanos na região oriental do Mediterrâneo, por um período de três anos. (Na realidade, precisou de apenas três meses para concluir a tarefa, ao que se seguiu um mandato ainda mais longo, com um orçamento maior e mais poder, para combater outros inimigos de Roma). Acabou por ser nomeado cônsul solitário, sem um colega, o que constituiu uma flagrante violação dos princípios republicanos, por muito insignificante que possa parecer nos dias de hoje. Investiu avultadas somas em grandiosos edifícios públicos em Roma, muito à semelhança do que fizeram autocratas posteriores e, ocasionalmente, viu a própria cabeça em moedas cunhadas por cidades fora de Itália, um indicador-chave do poder monárquico na Antiguidade e ainda nos tempos que correm.

Porém, o ponto de viragem ocorreu em meados do século I a.C., com Júlio César, que esteve na cúspide entre a espécie de democracia de Roma e o governo dos imperadores. A carreira de César começou de uma forma bastante normal para um membro da elite de Roma, embora escritores posteriores pensem que ele acalentou secretamente presunçosas ambições desde tenra idade. Uma história apócrifa imagina-o, na casa dos 30 anos, melancólico, de pé, diante de uma estátua de Alexandre, o Grande (a quem Pompeu pediu emprestado o nome “Grande”), e lamentando-se do seu próprio começo lento em comparação com o precoce rei da Macedónia. Mas depois de um comando militar de sucesso (e tremendamente brutal) na Gália, que conseguiu prolongar até oito anos sem interrupção, seguiu o exemplo de Sila. Em 49 a.C., marchou com o seu exército sobre Roma, “cruzando o Rubicão”, que assinalava a fronteira entre a Gália e Itália, e proferindo a famosa frase, ainda hoje em voga, de “passar o ponto de não retorno”. Na guerra civil que se seguiu, os seus inimigos foram liderados por Pompeu, que estava agora, para variar, a representar o papel do tradicionalista conservador, acabando decapitado nas costas do Egito, onde foi procurar refúgio. César aproveitou a sua vitória para assumir efetivamente o controlo exclusivo do governo romano. O Senado nomeou-o “ditador” e, em 44, tornou-se “ditador perpétuo”.