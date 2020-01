Tímido, criativo e conservador no comportamento mas não nas ideias, aprecia o polimento da palavra e a elegância do gesto e por isso faz televisão com delicadeza. Assim se descreve Júlio Isidro, o rosto da televisão com mais anos de trabalho ainda em atividade.

Comunicador de referência, provavelmente antivedeta, dobrou os 75 anos a 5 de janeiro e entende que o público sempre o admirou mas que “os poderes” só agora o reconhecem, porque nunca alinhou em “almocinhos e jantarinhos”. “A coerência venceu, sou quase consensual”, analisa.

Estreou-se aos 15 anos no “Programa Juvenil” da televisão pública (que tem apenas mais três anos de existência do que ele tem de carreira), liderou audiências com “O Passeio dos Alegres” no início da década de 80 e foi um dos locutores mais populares da rádio. Continua a tratar espectadores e ouvintes por “amigos” e a fazer programas na fronteira do jornalismo e do entretenimento. Com guião, mas sem teleponto. “Não escrevo uma linha do que digo”, garante.

Na RTP Memória produz e apresenta há nove anos o talk show “Inesquecível” e integra a tertúlia de “Traz P’rá Frente”. Aos sábados de manhã está aos microfones da Rádio Renascença com Paulino Coelho em “Hotel Califórnia”. Há dias, num hotel de Lisboa, sentou-se à conversa com o Observador.

Algum dia imaginou que estaria a comemorar 60 anos como apresentador?

Jamais. Quando era jovem – miúdo não, já jovem, por volta dos 30 anos –, interrogava-me sobre se iria chegar ao ano 2000, uma data tão redonda e simbólica. Isto em termos de vida, quanto mais pensar em anos de carreira. Só a partir de determinada altura, por causa deste meu espírito um bocado geométrico, é que comecei a achar que valia a pena chegar à data redonda.

E como é?

Olhe, é ter a certeza absoluta de que aquilo que estou a fazer neste momento vale a pena. As datas redondas são uma abstração, uma coisa para nós, para as emoções e para os nossos sentimentos, não têm nada a ver com a realidade objetiva. Mas a realidade objetiva é a de que, com 60 anos de carreira, considero que profissionalmente não estou nem um bocadinho pior do que estava há 30. Sob o ponto de vista daquilo que considero ser o serviço público de televisão, que é onde trabalho, estou no apogeu da minha forma intelectual e física e consequentemente da minha maneira de fazer televisão.

Como é que se faz essa avaliação?

Para já, com a própria experiência. Não vale a pena sair de um programa de televisão com a ideia de que fui brilhante tendo feito uma porcaria. Em qualquer atividade, qualquer profissional a sério sabe perfeitamente quando faz bem e quando faz mal. Pode maquilhar um bocadinho a sua performance, mas tem consciência de quando fez mal ou só assim-assim. Não olho para o meu umbigo, olho para o resultado do meu trabalho e ouço-o, sem ser preciso sequer – os meus programas são gravados “live on tape” – chegar ao sábado à noite e sentar-me no sofá a ver-me a mim próprio, o que é raro.