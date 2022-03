Júlio Isidro no teatro: agora, o "tio Julião", senhor da rádio-televisão, também é "ator entre aspas"

Sentado à mesa num piso superior do Teatro São Luiz, Júlio Isidro explicava ao Observador que, fruto da sua vida profissional, foi acompanhando de perto o teatro português: “Acompanhei ao longo da minha vida inúmeras estreias de teatro em direto, particularmente teatro de revista nos bastidores. Do mesmo modo, também fui divulgando sempre muito atividades culturais e, obviamente, teatrais. Já fui a muitos ensaios gerais, fiz muitas entrevistas a atores… conheço bem os meandros”.

Desta vez, porém, o papel é distinto: Júlio Isidro está na pele oposta, a de um intérprete e membro de um elenco que fala sobre a peça de teatro em que participa. Nesta nova experiência, o locutor de rádio e apresentador de televisão confirmou uma impressão que já tinha: que “isto só se faz com muito trabalho”. Para o espectador, a hora de duração da peça pode “passar a correr”. Para os intérpretes do elenco, essa hora “exige antes muita disciplina e, no meu caso pessoal, sentir-me bem”. Missão cumprida: “Não me posso sentir melhor. Esta gente gosta muito de mim, tratam-me muito bem, talvez por ser o mais veterano”.

Em “O Amor é um Som”, Júlio Isidro aparece “uma ou outra vez” a fazer de si próprio, “tal e qual”, mas em outros momentos diz ter criado “uns bonecos, umas personagens, depois de perguntar à encenadora se estava de acordo”. Dito de outra forma, “há uma situação em que é mesmo só o papel de ator em comédia [que representa], há uma outra parte em que podia ser o narrador mas pediram-me para ser parte da própria ação…”.

A coincidência que fez nascer "O Amor é um Som" ↓ Mostrar ↑ Esconder A ideia para a peça de Carla Vasconcelos que fará Júlio Isidro estrear-se no teatro surgiu há muitos anos: “Para aí há dez”, diz a autora e encenadora. Um dia, Carla estava no intervalo de gravações de uma telenovela e disse a Luísa Cruz (que também fazia parte do elenco): “Gostava tanto de fazer isto”. O que não esperava era que Luísa Cruz manifestasse logo o mesmo interesse. O motivo para a confluência de vontades é uma coincidência que as une: quer o padrinho de Carla Vasconcelos quer o padrinho de Luísa Cruz cantavam na rádio. A ideia foi germinando, a peça começou a ser escrita “há quatro ou cinco anos” e entretanto eis “O Amor é um Som”, que por uma hora tenta recuperar a magia de uma noite de rádio em direto com espectadores na assistência.

Inspirado pelo resto do elenco, mais habituado a trabalhar em teatro, e em particular por “Luísa Cruz, uma magnífica atriz e que dirige os atores”, Júlio Isidro diz que foi “apreendendo, aprendendo e tentando reproduzir” o que lhe era sugerido e pedido. A uma semana da estreia, as coisas corriam bem: “Parece que as minhas chefes estão satisfeitas com o meu trabalho”.

O apresentador de televisão e locutor, que diz ter já “talvez cem mil horas de trabalho em televisão e rádio”, garante que nunca fora convidado para entrar numa peça de teatro. E não encarou o desafio com ligeireza: “Isto para mim tem sido uma diversão. Só que, mesmo divertindo-me, sou um profissional. Não brinco em serviço. Isto é uma coisa muito divertida mas não pode ser uma brincadeira. Há pessoas que vêm assistir e têm direito a justificar o seu investimento. Às vezes diz-se da comédia: é só para nos rirmos. E é, mas às vezes os ensaios fazem-se com sangue, suor e lágrimas”.

Na encenadora que o convidou para entrar no elenco, Júlio Isidro diz ter encontrado alguém com uma “abertura total”. Aproveitando isso, “de vez em quando ia metendo umas buchas” perguntando-lhe “se estava de acordo”. Perguntava: “E se for assim?” E Carla Vasconcelos: “Ó Júlio, meta, meta”. Tanto assim é que, na peça, o “senhor RTP” tem dois momentos de improviso, sem texto, em que fala do seu amor à rádio e dos mestres da rádio que o inspiraram. Em cada apresentação da peça, falará de uma dessas referências. Para já, tem sete escolhidas e “dos sete, três estão vivos: é bom”.

Júlio Isidro: uma vida dedicada à rádio ↓ Mostrar ↑ Esconder Numa peça que é também sobre a história da rádio em Portugal e a magia de este meio de comunicação, Júlio Isidro sente-se em casa. Nos anos 60 entrou no Rádio Clube Português e desde aí foi ficando, a ponto de ainda hoje ter um programa na Rádio Renascença, “Hotel Califórnia”, que passa aos sábados. Entrou para a rádio fazendo informação, ainda com noticiários “sempre vistos e revistos pela censura”, e entretenimento: “Na altura era muito comum, hoje em dia não”. No seu tempo no Rádio Clube Português, viveu a inovação do nascimento do redator-locutor: de repente, quem escrevia as notícias também já as ia ler ao microfone. Fez muitos programas (“A Febre de Sábado de Manhã”, na Rádio Comercial, foi um dos mais ouvidos) mas ainda se lembra de, em abril de 1974, entrar ao serviço no RCP e pronunciar o novo lema: “Emissora da liberdade”.

Com muitas horas de diretos, muita presença em palcos e muitos programas com público apresentados, Júlio Isidro admite que já não fica nervoso. Diz ter “uma estrutura psicológica curiosa” e, notando existirem coisas em si sobre as quais “posso até ter talvez menos boa estima”, como profissional tem “uma enorme confiança” em si mesmo. Ainda para mais estando “com atores formados e com gente que sabe, com quem fui aprendendo o que fazer”, nas vésperas de entrar em palco “podem estar todos muito nervosos — acho que faz parte — mas eu não vou conseguir estar nervoso”. Ri-se: “Mesmo se me quiserem pegar isso, saio do camarim e venho cá para fora”.

Mais do que trabalho em casa, foi nos ensaios que Júlio Isidro foi aprendendo o texto e ganhando familiaridade com o discurso da peça. Ao todo, “O Amor é um Som” implica um mês de ensaios e 14 representações. Não é coisa pouca para quem continua a trabalhar em rádio e televisão. “Estou arrasado”, admite mesmo, acrescentando: “É mesmo muito, muito cansativo. Há-de haver dias em que venho diretamente da televisão para aqui. Mas mais do que cansado, sentia-me era stressado. Mas aqui as pessoas da equipa foram sempre muito simpáticas, até me diziam coisas como: ‘ó Júlio, não se esqueça de almoçar’ e ‘é às 13h30 mas se chegar às 13h45 não há problema nenhum”.

Depois da interpretação em teatro, só falta mesmo o cinema para que “o ciclo fique completo”. Porquê o cinema? “Já realizei mas nunca estive à frente das câmaras. Curiosamente até cheguei a falar, na brincadeira, com dois realizadores portugueses da nossa praça dizendo-lhes que gostava de fazer uma perninha no cinema — nem que seja só a entregar a carta”. Convites desses realizadores nunca recebeu: “Não me levaram a sério ou acharam que não servia”. Mas depois de “O Amor é um Som”, fará sentido falarmos também em Júlio Isidro, o ator? “O ator… entre aspas. Lá está. Agora inventei uma nova expressão: estou aqui a imitar um ator”.