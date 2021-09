Com as eleições autárquicas à porta, o partido não conseguiu atingir o objetivo definido pelo líder de se candidatar a todas as autarquias e é na dificuldade de convencer quem vota a ser votado que tem residido o principal problema. O sítio escolhido para este encontro de jovens, a Nazaré, não tem candidato do Chega a concorrer à Junta de Freguesia. O líder da distrital de Leiria garante que tentou de tudo, mas ninguém se quis chegar à frente.

A ideia que passa é que ser do Chega ajuda a criar anti-corpos e assumir o apoio ao partido pode trazer consequências. Rita Matias, um dos principais rostos da juventude que se tem destacado com discursos muito aplaudidos nos congressos do partido, vai deixar de ter trabalho no final do ano: “Já me foi dito que o meu contrato não vai ser renovado por causa da minha exposição política”, conta ao Observador.

Quando pedimos para detalhar o que está em causa, explica que trabalha num centro de investigação “pago com os nossos impostos” e o processo de afastamento começou com bullying quando colegas de trabalho de lhe deixavam papéis na secretária a dizer que não podiam “partilhar o mesmo ar”. Mais tarde fala ainda na “criação de um código de ética” que tem um ponto onde se conclui que “as posições ideológicas do investigador influenciam a investigação”: “Não deixa de ser preocupante que este centro de investigação público não acredite nas metodologias objetivas da ciência”, diz.

Vacinação: esperar por mais dados ou pelo Papa

Se fossem levados a exame, a maioria dos alunos da Academia de Verão do Chega reprovariam no segundo módulo, o da vacinação. Jerónimo Fernandes, médico, líder da concelhia do Porto e militante muito ativo nos eventos do partido (esteve com Ventura em praticamente todas as ações de campanha nas presidenciais e marcou presença em todos os congressos), foi chamado a garantir que “a vacinação contra a Covid-19 é a melhor alternativa”. Quando questionado por um dos jovens sobre as motivações “ocultas” de governos e farmacêuticas a nível mundial, garante que não acredita numa “congeminação porque há vários países, de várias orientações, a tomarem medidas iguais no combate à pandemia”.

No intervalo, com o ar do mar, as reticências com que chegaram não se dissiparam e a maioria prefere seguir as cautelas de André Ventura. É o caso de Rita Matias, um dos rostos mais conhecidos dentro do partido – é vogal na direção e assume-se como o braço de Ventura na Jota. “Não estou vacinada”. Teve Covid-19 há menos de três meses e esse é o motivo principal para ainda não ter sido imunizada, mas, se não fosse assim, também ainda não tinha avançado para um centro de vacinação.

“Quero esperar para conhecer os efeitos da vacina, estou num processo de reflexão como o presidente do meu partido”. A filha de Manuel Matias, presidente do movimento Pró-Vida – que foi absorvido pelo Chega na segunda convenção – e atual candidato à Câmara Municipal de Almada, recusa o rótulo de negacionista, assumindo-se como uma “mulher da ciência” que conhece os tempos necessários para produzir uma vacina e diz que “apressá-los pode levar-nos a tomar uma decisão errada”.

O irmão de Rita Matias, José Maria Matias, está no partido há menos tempo do que o pai e a irmã, mas conseguiu fazer uma das intervenções mais aplaudidas do primeiro dia deste encontro que juntou cerca de 40 jovens do Chega, junto à praia da Nazaré. Recebeu da plateia a confiança para ser “um dos próximos deputados da nação”, mas diz que mantém o foco na carreira de professor de música que quer construir nos próximos tempos. É também nos próximos tempos que assume que se vai vacinar. Aos 24 anos, ainda não tomou a vacina contra a Covid-19 e assume “algumas dúvidas”, mas diz que a decisão está tomada: “A partir do momento em que o Santo Padre tomou a vacina, a questão ficou mais simples para mim”.