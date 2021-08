A entidade, que pertence à taskforce da vacinação liderada pelo vice-almirante Gouveia e Melo, respondeu que contratou o Kaizen Institute Portugal devido à “importância de organizar uma resposta rápida e eficiente à crise de saúde pública vivida e à implementação do processo logístico (armazenamento e distribuição) do Plano de Vacinação“. Confirmou ainda que adquiriu a “prestação de serviços de consultoria no âmbito do Plano Logístico de Vacinação, Armazenamento e Distribuição”, mas não especificou que medidas foram implementadas por via dessa consultoria.

Apenas referiu que se materializou no “planeamento e monitorização de processos, no desenho do desenvolvimento dos sistemas de informação, assim como no apoio à sala operacional de coordenação do processo logístico“. E justificou a escolha do Kaizen Institute com o facto de ser uma empresa “com cerca de 40 anos de experiência multinacional, designadamente na área da saúde”. Já o instituto não quis fazer comentários ao Observador, escudando-se no dever de sigilo.

O Kaizen Institute disponibiliza serviços de consultoria e formação assentes no chamado método ou filosofia Kaizen, criado nos anos 50, no Japão. O método, que é ainda hoje usado por várias empresas, significa “melhoria contínua” e, resumidamente, trata-se de uma metodologia de gestão com vista a melhorar os resultados das empresas, através da eliminação do “desperdício”, da redução dos custos e do aumento da produtividade.