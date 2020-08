Também a relação de Kamala Harris com a polícia durante os seus tempos de procuradora levanta suspeitas entre a comunidade afro-americana e a esquerda do Partido Democrata. Em 2009, no seu primeiro livro, “Smart on Crime” (sem edição portuguesa), falou a favor de uma maior presença policial nas ruas. “Se for para votar de mão no ar se queremos ver mais polícias na rua, a minha dispara logo para cima”, escreveu então, referindo ainda que “qualquer cidadão cumpridor da lei” se sente “mais seguro quando vê um polícia de giro”. Porém, já em 2020, após da morte de George Floyd depois de um polícia o ter detido e sufocado com o joelho no pescoço, Kamala Harris já disse: “Pensar que pôr mais polícias nas ruas cria mais segurança é apoiar o status quo. E está errado, simplesmente errado”.

Foram frequentes estas inflexões de Kamala Harris ao longo do último ano: partindo de uma posição mais centrista, aproximou-se à esquerda sem, no entanto, nunca fazer promessas de nela se instalar. Estas movimentações não passaram despercebidas — e muito menos o embaraço que elas lhe causaram.

Uma prova disso mesmo viu-se num debate entre os candidatos democratas, no final de junho de 2019. O moderador, o jornalista Lester Holt da NBC, pediu para que levantassem a mão os candidatos que defendiam o fim dos planos de saúde privados. Previsivelmente, a mão de Bernie Sanders subiu de imediato. E, atrás deste, seguiu-se a de Kamala Harris. A candidata não ofereceu qualquer justificação (não lhe foi pedida) mas a ideia ficou clara. Até que, no dia seguinte, num programa matinal, disse que tinha levantado a mão por engano.

Outra prova de embaraço causada pelos ziguezagues de Kamala Harris tem a ver com o consumo de drogas. Enquanto procuradora, ficou conhecida por defender a aplicação de uma fiança no limiar mais alto nos casos de crimes com droga — mesmo naqueles em que estavam em causa doses individuais. Porém, já durante a campanha, Kamala Harris deu uma entrevista ao programa de rádio The Breakfast Club onde admitiu que já tinha fumado erva e que era a favor da legalização daquela substância. “Eu até digo, meio a brincar, que metade da família é da Jamaica. Estão a brincar comigo ou quê?”, disse, entre risos, naquela entrevista.

Aquele momento valeu-lhe dois embaraços. O primeiro partiu do pai, jamaicano, que esteve ausente da vida de Kamala Harris desde que se divorciou da mãe desta, dizendo que os seus avós e pais estariam “a dar voltas na campa ao verem o seu nome, a sua reputação e sua identidade jamaicana relacionada, a brincar ou a sério, com o estereótipo fraudulento de quem fuma erva alegremente numa busca por uma política identitária”. O segundo embaraço deu-se num debate, quando a congressista havaiana Tulsi Gabbard lhe atirou: “Ela prendeu mais de 1.500 pessoas por crimes relacionados com marijuana e depois riu-se quando lhe perguntaram se já tinha fumado marijuana”.

Desta vez, e excecionalmente, Kamala Harris não teve uma resposta pronta para dar.

Além de contradições, o que é que Kamala tem?

São várias as contradições de Kamala Harris — e foram, por isso, muitas as razões que levaram ao fim abrupto e para muitos precoce da sua campanha para ser Presidente. Dessa forma, é normal que surja a pergunta: assim sendo, de que forma é que Kamala Harris pode ajudar Joe Biden?

A sua flexibilidade ideológica pode, depois de ter sido uma desvantagem junto do eleitorado estritamente democrata que vota nas primárias, tornar-se numa vantagem numa altura em que procurará conseguir o voto também de independentes, moderados e republicanos desavindos com Donald Trump.

“Ela não é alguém que possa ser engavetada numa ideologia ou outra”, disse ao Wall Street Journal Brian Brokaw, que geriu as duas campanhas vitoriosas de Kamala Harris para ser procuradora-geral da Califórnia, em 2010 e 2014.

“O rótulo de lei e ordem que foi algo tóxico para Kamala Harris nas primárias na verdade vai dificultar a tarefa de rotulá-la como um perigo para os subúrbios”, disse, também àquele jornal, o estratega republicano John Sellek, do Michigan.