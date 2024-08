Karim Aïnouz. No "Motel Destino" o sexo é para ser celebrado: "Este filme é trash, humano. Não tem vergonha."

Um filme erótico em que o que resta às duas personagens é o encontro sexual entre os seus corpos. No tom, na cor, no ar de série B a puxar aos anos dourados do policial norte-americano, encontramos Motel Destino, novo filme de Karim Aïnouz , estreado na competição oficial de Cannes deste ano e que teve estreia mundial, em simultâneo, no Brasil e em Portugal, através da Nitrato Filmes. O Ceará à beira da estrada, com o mar no horizonte, torna-se num lugar provocador, de tensões e psicoses, onde o sexo arma o que resta de esperança e fortalece uma ideia de crime que libertará, por fim, Dyanna (Nataly Rocha) e Eraldo (Iago Xavier) das mãos tenebrosas de Elias (Fábio Assunção). Depois de Firebrand, produção norte-americana com Jude Law e Alicia Vikander, também estreado em Cannes, o realizador de Fortaleza quis voltar ao seu país que acaba de sair, segundo o próprio, de um dos momentos mais tenebrosos da sua história: os anos de governação de Jair Bolsonaro. Filmes de Brian de Palma, cinema noir, as marcas do feminicídio no país e muita tesão, cabem todos nas paredes daquele motel, que tem tanto de assustador como de proibido. No fundo, um respirar de alívio que mostra o que só o cinema brasileiro sabe dar: alegria e tragédia com areia no pé. O sistema de Hollywood exigia que Karim Aïnouz não saísse mais das amarras da grande produção. Só que o cineasta, com já longa carreira (Vida Invisível, O Marinho das Montanhas e Madame Satã são só alguns dos exemplos), mandou as regras do estrelato para o ar e escolheu regressar às suas raízes para fazer uma pergunta: porque não filmar o sexo como uma celebração da vida? Encontramo-lo para uma longa conversa no Porto, onde apresentou o filme numa sessão esgotada no Cinema Trindade.

[Trailer oficial do filme Motel Destino]

Para se chegar a um certo estatuto, é preciso saber estar no meio da elite. Mas este ano, na riviera francesa, Karim Aïnouz saiu de Cannes a sentir-se “sujo”. Basta olhar para ele para se perceber que, com grandes ou pequenos orçamentos, a descontração, fora da rodagem, faz parte do seu ADN. É bom conversador, dispara para todo o lado, sem medo de falhar a palavra certa. Se não se acredita, bastava tê-lo visto a falar na sessão esgotada, cheia de cereaenses, que só acabou à meia noite, quatro horas antes do cineasta apanhar o voo de regresso. Já se tornou num cliente habitual da programação de um dos mais importantes festivais de cinema do mundo, mas o encaixe deste thriller erótico ao lado de Gran Tour, de Miguel Gomes, Anora, de Sean Baker (vencedor da Palma de Ouro) ou The Seed of The Sacred Deer ( Mohammad Rasoulof), deixou o realizador brasileiro a pensar. “Não li críticas, mas li que apelidaram o meu filme de exótico. Vamos parar com essa conversa, sou brasileiro, posso ser exótico. Sinto que saí dali com a sensação de que o meu filme não lavou o pé”. E porquê? Porque, da sua perspetiva, o ocidente, apesar de querer reconciliar-se com o seu passado colonial, continua a ser condescendente com os países que foram colonizados. “É condescendente e esquizofrénico. Como se não pudéssemos fazer um filme erótico. O Pulp Fiction (1994) é muito trash, nunca foi tratado assim. Fiquei contente por ter havido coragem de o programar, mas também senti que apresentei um filme trash que não se pode ver, daí as perguntas sobre o erotismo e não sobre o filme em si”.

Foi estudar para Nova Iorque e acabou a trabalhar com o realizador Todd Haynes (May December), que também tem tido um percurso parecido: o de elevar o papel feminino, de o colocar à frente da tela com todas as suas complexidades, livres de olhares masculinos mais tóxicos. Mudou-se para Berlim, onde mora há mais de uma década, cidade que lhe dá liberdade “por não saber de onde vem” e só voltou à sua terra assim que Lula da Silva foi empossado como presidente do Brasil. “Motel Destino” não é só a sua versão de homenagem ao género policial. Nem à pornochachada [importante movimento cinematográfico de filmes de comédia pornográficos] que, durante os anos da ditadura militar nos anos 70, permitiu fintar a censura. Nem um grito de libertação contra “o fascismo, de um filme explosivo, todo errado, over the top o tempo inteiro”. É a arquitetura de Aïnouz sobre a casa que está a construir à volta do seu cinema: que não se prende a moldes formais, a géneros ou a recantos confortáveis, vítimas do próprio sucesso. “Ando obcecado com um cinema que possa atrair o grande público, porque os números de bilheteira no Brasil são trágicos. É preciso trazer as pessoas de volta para a sala de cinema. O meu grande objetivo, desta vez, era a atenção do espectador. Não queria deixar adormecer o público”. Quem se deixa dormir em “Motel Destino” pode, de facto, nunca mais voltar. E isso ninguém quer.