“De forma geral, os resultados não foram um desastre para o Labour, mas também não mostraram um progresso suficiente para que o partido possa ser visto como um opositor viável a ganhar as próximas eleições gerais”, sintetiza ao Observador Steven Fielding, professor de História Política da Universidade de Nottingham. Quanto a Hartlepool, é inegável que se tratou mesmo um desastre, embora a ameaça de perda deste bastião estivesse bem presente.

“A eleição em Hartlepool foi uma grande decepção e criou muito do caos visto no partido desde então, mas não deveria ter sido uma surpresa. Foi mais o abalo final das eleições gerais de 2019 do que propriamente alguma coisa nova”, sublinha ao Observador Paula Surridge, professora de Sociologia Política na Universidade de Bristol.

Para compreender melhor o que significa Hartlepool para o Labour, é preciso recuar até ao referendo à permanência do Reino Unido na União Europeia. Em 2016, neste bastião trabalhista, 70% dos eleitores votaram a favor do Brexit, o que levou a que esta cidade portuária, de certa forma, se transformasse num símbolo da desilusão de muitos britânicos do nordeste inglês com a integração europeia, dando início a uma transferência de votos da esquerda britânico para os partidos mais eurocéticos.

Três anos volvidos, nas eleições gerais de 2019 que viriam a dar a maioria absoluta aos Tories (Partido Conservador), o círculo eleitoral de Hartlepool manteve-se fiel ao Labour (que ganhou com 37,7% dos votos), mas revelou outro fenómeno: 28,9% dos eleitores votaram nos conservadores, enquanto outros 25,8% optaram pelo Partido do Brexit, que a nível nacional era encabeçado por Nigel Farage. Ou seja, feitas as contas, os dois partidos que representam os eleitores eurocéticos somavam mais de 50% dos votos. Em 2021, com o Partido do Brexit fora da equação, é fácil adivinhar para onde foram estes eleitores.

Mudanças no governo sombra: uma remodelação “muito mal gerida”

Depois de começarem a ser conhecidos os resultados, sobretudo depois de Hatlepool, KeirStarmer foi rápido a assumir a responsabilidade pelo desfecho aquém das expectativas na “super quinta-feira” (quando se realizaram não só eleições locais em Inglaterra, mas também regionais na Escócia ou no País de Gales), com uma declaração que sintetiza o que tem falhado no partido. “Muitas vezes falámos só para nós próprios, em vez de falarmos para o país, e perdemos a confiança dos trabalhadores, especialmente em lugares como Hartlepool. Pretendo fazer o que for necessário para o consertar”, disse Starmer, na passada sexta-feira, citado pelo The Guardian.

No entanto, durante o fim de semana, instalou-se o caos, com a imprensa britânica a noticiar o afastamento de Angela Rayner, número dois do Labour e até então coordenadora das campanhas eleitorais do partido, no que foi interpretado, sobretudo na ala esquerda do Labour, fiel a Jeremy Corbyn e onde Rayner é popular, como uma tentativa de Starmer sacudir água do capote e responsabilizar outra pessoa pelos resultados aquém da expectativa. A deputada Kim Johnson, do círculo de Liverpool, falou mesmo num “ato desprezível de cobardia”, evidenciando-se as divisões existentes no partido, com trocas de acusações sobre a liderança de Starmer.