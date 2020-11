Foi há mais de 30 anos que o galês Ken Follett publicou o seu mais famoso romance, Os Pilares da Terra, a história da construção de uma catedral gótica na localidade imaginada de Kingsbridge, em Inglaterra. Follett deu continuidade à história 18 anos depois, em Um Mundo Sem Fim. Em 2017, voltou mais uma vez à localidade, para o volume final da chamada Trilogia de Kingsbridge, Uma Coluna de Fogo. Com quase três mil páginas no seu todo, os três livros seriam, à partida, suficientes para contar a história da localidade, mas Follett não parece estar determinado a deixar Kingsbridge.

No ano passado, o escritor anunciou que faria uma nova viagem no tempo, a um período em que Kingsbridge ainda não era Kingsbridge. O Amanhecer de uma Nova Era — título que remete para o período conturbado que se seguiu à queda do Império Romano do Ocidente, conhecido popularmente como a Idade das Trevas — passa-se na década de 990, numa altura em que a costa inglesa era assolada pelos ataques dos vikings. O papel destes piratas do norte da Europa é destacado na capa do livro que, nas suas diferentes edições, mostra um pormenor de um objeto viking. Mas os vikings não são as personagens principais do novo romance de Follett, que os escolheu para a capa por simbolizarem o período que retrata.

O Amanhecer de uma Nova Era, publicado em setembro no Reino Unido e neste mês de outubro em Portugal, gira em torno de três figuras de meios sociais distintos — Edgar, um construtor de barcos; Aldred, um monge que sonha em construir um centro cultural na abadia onde reside; e Ragna, filha de Hubert de Chersburgo, na Normandia. O destino destas três personagens cruza-se e juntos formam uma aliança que pretende afastar do poder os homens corruptos de Shiring.

Foi sobre os tempos conturbados do início da Alta Idade Média e a paixão do Follett por períodos tumultuosos como estes que falámos, por telefone, com o escritor galês, que garantiu que ainda não é desta que abandonará o mundo de Kinsbridge: “Não tenho nenhum plano para um futuro próximo, mas espero voltar. (…) Acho que há uma grande probabilidade de voltar a escrever um livro sobre Kingsbridge”.

Este novo romance é um regresso a Kingsbridge, a localidade onde se passa a história de Os Pilares da Terra e de outros dois outros romances que escreveu depois. Porque é que decidiu voltar?

Por duas razões principais: gosto de escrever sobre Kingsbridge e os leitores gostam de ler sobre Kingsbridge. Toda a gente fica feliz. Decidi voltar atrás no tempo em parte porque não queria fazer o que era esperado. Quando se é um artista criativo, não se deve fazer sempre o que é suposto. Depois de três romances passados em Kingsbridge, as pessoas provavelmente esperavam que escrevesse um quarto, passado dois mil anos depois do fim de Uma Coluna de Fogo. Decidi não o fazer, simplesmente porque não queria fazer o que era expectável. A ideia de voltar atrás na história de Kingsbridge levou-me também a um período muito interessante e dramático na história da Europa — o fim da Idade das Trevas e o início da Idade Média. É por isso que o livro se chama O Amanhecer de uma Nova Era, sendo o “Amanhecer” a Idade das Trevas e a “Nova Era” a Idade Média. A Idade das Trevas foi um período de estagnação terrível na história europeia. Perdemos a grande cultura dos romanos, dos gregos e a literacia, a tecnologia andou para trás durante este período. Depois, por volta do ano 1000, [este período] chegou ao fim e começou a Idade Média. A Idade Média foi o renascimento da civilização europeia. Foi um momento decisivo na história da Europa e eu gosto de momentos decisivos. É interesse escrever sobre eles. Sobre a controvérsia, o conflito.

Quando decidiu escrever uma trilogia sobre o século XX, estava também a debruçar-se sobre um momento decisivo da história europeia.

O século XX é provavelmente o momento mais dramático e certamente o mais violento da história da civilização humana. Claro que isso o torna interessante para mim enquanto contador de histórias, mas também porque é a minha história, a nossa história. A maioria dos meus leitores nasceram no século XX e a trilogia conta-nos de onde viemos e como como é que o mundo se tornou naquilo que é hoje.

O período que trata neste novo livro é também um período turbulento e de grande violência. Parece querer dizer isso mesmo ao descrever um ataque viking logo nas primeiras páginas.

Sem dúvida. Neste momento da história de Inglaterra, havia três grupos poderosos que competiam pelo controlo do reino — os anglo-saxões, que viviam em Inglaterra; os vikings, que atacavam Inglaterra a toda a hora e que a tratavam como se fosse um loja onde não tinham de pagar; e os normandos, que eram provavelmente a civilização mais sofisticada no noroeste da Europa e que também estavam de olho em Inglaterra. Como toda a gente sabe, os normandos acabaram por conquistar Inglaterra [em 1066] e governá-la durante centenas de anos. É um concurso entre os três grupos, e isso é sempre interessante. Há muitas oportunidades de criar uma boa história numa situação como esta.

“Muita gente pensa que os vikings são sexy, mas eu não”

Ao contrário de outros trabalhos de ficção, O Amanhecer de uma Nova Era não mostra uma versão romantizada os vikings, mas sim como eles realmente eram — extremamente violentos.

Muita gente pensa que os vikings são sexy, mas eu não. Em parte, porque toda a gente viu a série. É uma boa série, mas deixou de fora muitas coisas. Uma das coisas foi que os vikings eram comerciantes de escravos. Quando faziam raids, deitavam fogo a vilas e cidades costeiras e roubavam tudo o que podiam levar consigo, mas também capturavam homens e mulheres jovens para venderem como escravos. Tinham três grandes mercados de escravos — um em Dublin, na Irlanda; outro na cidade de Bristol, em Inglaterra; e outro na cidade Ruão, no norte de França –, onde vendiam estes jovens. A escravatura é sempre brutal, hedionda e cruel, e os vikings eram os esclavagistas deste tempo. Por isso, não vejo nada de sexy neles.

Os vikings não são as personagens principais deste livro, que se passa em Inglaterra, mas são eles que surgem na capa. Porquê?

Primeiro, porque simbolizam este tempo. As pessoas reconhecem o capacete [na edição britânica] e, ao olharem para a capa, vão saber em que período a história se passa. Mas o papel dos vikings no livro é o de serem uma presença constante fora do palco. Estão sempre à espreita, preparados para atacar, embora a maioria das cenas não envolvam qualquer viking. São todas sobre os anglo-saxões e os normandos, mas todos têm medo dos vikings. Isso cria uma sensação de ameaça na Inglaterra anglo-saxónica deste tempo que penso ser muito parecida com a realidade da altura. E dá um certo nível de suspense à ação.