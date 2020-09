Além do cheiro a cinzas, há outra coisa a sobrar de tudo o que se passou nestes dias: o facto de, com isto, Kenosha — que é visitada também por Joe Biden esta quinta-feira — e o estado do Wisconsin se terem tornado os locais mais importantes para as eleições presidenciais de 3 de novembro e que, algures naquele canto mais ou menos esquecido do país, se pode ter dado um momento de viragem no rumo da corrida para a Casa Branca. Resta saber para que direção.

Trump, à procura de ter razão no caos

Quando aquelas sete balas entraram nas costas de Jacob Blake, a 23 de agosto, o Partido Republicano ultimava os preparativos para a sua convenção.

O que estava em causa seria muito mais uma questão de forma do que de conteúdo. Obrigado a mudar de planos por causa da pandemia, o Partido Republicano fez uma convenção dividida entre o local originalmente pensado (Charlotte, na Carolina do Norte, onde se juntaram delegados de todo o país) e discursos feitos a partir de vários pontos do país, a maioria de Washington D.C.. Muitos destes detalhes foram acertados até à última hora.

Mas uma coisa é a forma — e outra, totalmente diferente, é o conteúdo. Quanto a isso, a Convenção do Partido Republicano dividiu-se em dois temas transformados em linhas de ataque conta Joe Biden: a de que o democrata é um candidato manietado pela ala progressista do próprio partido; e a de que o ex-vice-Presidente é anti-polícia e a favor das manifestações violentas que até aí tinham acontecido. No seu discurso de encerramento da convenção, que foi uma espécie de súmula de todos os anteriores, Donald Trump foi claro ao dizer: “Ninguém vai estar seguro na América de Biden”.

Ao mesmo tempo que a Convenção do Partido Republicano decorria, Kenosha começava a arder. E se, numa fase inicial (em que o foco mediático estava na atuação policial contra Jacob Blake), nenhum orador fez caso do que se passou naquela cidade do Wisconsin, quando as manifestações passaram à fase violenta o tema foi finalmente levantado. Aconteceu ao terceiro e penúltimo dia da convenção, quando foi a vez de o vice-Presidente, Mike Pence, discursar: “Na semana passada, Joe Biden não disse uma única palavra sobre a violência e o caos que estão a tomar as cidades deste país. Por isso, permitam-me que seja claro: a violência tem de parar, seja em Minneapolis, em Portland ou em Kenosha“.