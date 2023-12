As rabanadas, o tronco, a árvore, o presépio, os presentes. No Natal, há coisas que não mudam (nem podem mudar). Outras, como a escolha do programa televisivo para o dia 25, ainda que condicionada pela intromissão que filmes como o “Sozinho em Casa” costuma ter na comemoração, são mais flexíveis. Embora seja paradoxal que um conjunto de pessoas empenhadas em consumir a maior quantidade possível de açúcar que o corpo humano consegue absorver, ao mesmo tempo queira ver atletas capacitados para saltarem como quem tem molas nos pés, para muitos assistir a jogos da liga norte-americana de basquetebol no Natal tornou-se também uma tradição.

A NBA também sabe, a partir das medições de audiência, que não são só os pavilhões nos EUA que estão atentos ao fenómeno. Um pouco por todo o globo há pessoas à frente da lareira a verem basquetebol. Por isso, e em jeito comemorativo, a NBA reúne os melhores jogos, as melhores equipas e os melhores jogadores num menu especial que compete com o cabrito. Este ano, em cima da mesa vão estar cinco jogos seguidos a partir das 17h (Knicks-Bucks, Nuggets-Warriors, Lakers-Celtics, Heat-Sixers e Suns-Mavericks).

The NBA on Christmas Day is only one week away!

The five Christmas games will be televised by ABC or ESPN in the U.S. and reach fans in 214 countries and territories in 60 languages. pic.twitter.com/QZICDh4Kzz

— NBA Communications (@NBAPR) December 18, 2023