The Kyiv Independent: o jornal que nasceu das cinzas e se tornou nos olhos de uma guerra

Com pouco mais de dois meses de vida, o jornal Kyiv Independent transformou-se nos olhos dos muitos leitores mundiais que estão a acompanhar de perto a invasão da Rússia à Ucrânia. No site, no Twitter ou no Telegram, a história do jovem jornal confunde-se com o conflito que assolou o território ucraniano e que tornou inevitável o peso da notícia e da mensagem de um povo que viu a paz dar lugar à guerra.

Antes de o projeto ter saído do papel e de o sonho de 30 jornalistas se transformar em realidade, o Kyiv Independent foi notícia por ter travado uma luta pela “independência editorial” com o dono do Kyiv Post, Adnan Kivan, descrito como um “magnata da construção”, que despediu toda a equipa e pôs fim à publicação (que voltou mais tarde a estar disponível, com outra equipa) em poucas horas.

We were fired by the newspaper owner for defending the editorial independence. But we won’t be silenced. Ukraine needs on-the-ground English-language journalism of the highest quality and our readers need a source they can trust. That’s why we are launching The Kyiv Independent! pic.twitter.com/RqdVqTOkkV — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) November 22, 2021

O histórico Kyiv Post tinha 26 anos de existência e era visto pela comunidade internacional como um meio de comunicação fidedigno, escrito em inglês (uma das alterações que o dono do jornal pretendia fazer). “Éramos exemplo de bom profissionalismo e de ética”, escrevia, à data, o jornalista Illia Ponomarenko. “O Kyiv Post foi morto.”

Foi das cinzas que nasceu o Kyiv Independent. E é na guerra que está a crescer. “Em tempo de guerra, a primeira vítima é a verdade.” A frase imortalizou-se e tem sido repetida vezes sem conta nos mais diversos contextos históricos. Nos dias de hoje, quando se vive uma guerra na Europa, um conflito que se trava no tempo da era digital e das redes sociais, e num momento em que o mundo luta contra a desinformação, os órgãos de comunicação social têm um papel indispensável e o The Kyiv Independent tem sentido o peso da “enorme responsabilidade”.